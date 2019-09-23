Бизнесмен открыл зал бокса в ауле Акмолинской области
ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ - В селе Кызылтан Зерендинского района состоялось открытие нового спортивного зала по боксу. Об этом МИА «Казинформ» сообщила пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.
Помещение, пустовавшее долгие годы, за свой счет отремонтировал выходец из села, директор ТОО «Дархан АБИ» г.Нур-Султан Анур Исмагулов.
Секция по боксу в с.Кызылтан была открыта еще в 1986 году. За время существования секции ее воспитанники неоднократно являлись призерами турниров различных уровней, среди которых кандидаты и мастера спорта РК Еркеш Саин, Канат Айтанов, Кайржан Кучуков, Ануар Батырханов, Адильбек Темирбеков и другие.
Тепло поздравив сельчан с открытием боксерского зала, исполняющий обязанности акима района Еркеш Аленов выразил огромную признательность предпринимателю Ануару Исмагулову за предоставленную возможность молодым боксерам из родного села тренироваться в специально оборудованном для этого вида спорта зале.
Слова приветствия сельчанам адресовал руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев, он вручил Ануару Исмагулову Благодарственное письмо акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева и денежный сертификат на 1 миллион тенге на приобретение спортивного инвентаря.
Свои напутствия и пожелания новых вершин в спорте кызылтанским боксерам выразили представители спортивной общественности Акмолинской области.
После церемонии разрезания символической ленты и обряда шашу, присутствующие прошли в новый спортивный зал, где юные боксеры провели показательные бои.
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