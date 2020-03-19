Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Бизнесмен из Шымкента выделил 20 млн тенге на помощь в условиях карантина

    19 Марта 2020, 14:48

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Член партии «Nur Otan» бизнесмен Кайрат Молдасеитов выделил 20 млн тенге на помощь в условиях карантина по COVID-2019. Об этом он объявил на открытии клиники, построенной его же компанией в Шымкенте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщила пресс-служба партии «Nur Otan» на cвоей официальной странице в Facebook, по словам бизнесмена, помощь будет оказана, в первую очередь, социально уязвимым слоям населения, которые находятся в большей зоне риска в случае заражения.

    «Сейчас такое время, когда нужно думать не только о себе. Сегодня тяжело даже бизнесу. Но оставаться равнодушным и не замечать, что живущим с тобой в одном городе старикам, многодетным и малообеспеченным семьям ещё хуже, невозможно», - говорит Кайрат Молдасеитов.

    Он выразил уверенность, что бизнесмены других городов страны поддержат его и последуют за ним, показав пример социальной ответственности.

    Клиника открыта в новом жилом микрорайоне в Каратауском районе города Шымкент. В «Otau-Med» оказывается полный перечень медицинских услуг, в том числе в рамках ОСМС хирургами, ЛОР-врачами, терапевтами, кардиологами и другими. Также функционируют поликлиника и стационар.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Благотворительность Социальная поддержка Нур Отан Здравоохранение Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами