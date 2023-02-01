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Бизнесмен из Аксу три года не могла добиться от акимата благоустройства территории – Антикор

1 Февраля 2023, 15:56
Бизнесмен из Аксу три года не могла добиться от акимата благоустройства территории – Антикор

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Системные проблемы развития бизнеса выявлены в Павлодарской области Антикоррупционной службой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

К, примеру, предпринимательница города Аксу на протяжении трех лет не могла добиться от городских властей законного благоустройства территории торгового дома.

Местные исполнительные органы не проводили подъездные пути и не организовывали парковочное пространство для жителей города.

По итогам рассмотрения жалобы, Антикоррупционная служба по Павлодарской области направила письмо в Отдел ЖКХ города Аксу.

Средства на благоустройство подъездных путей, которые находятся в ведении акимата, будут выделены из местного бюджета. Ремонт запланирован на май текущего года.

В ходе встречи руководства департамента Антикора с предпринимателями Баянаульского района были выявлены административные барьеры, препятствующие развитию МСБ.

Так, местный предприниматель длительное время запрашивал у акимата дополнительную землю, которая прилегает к участку его действующего бизнеса.

В целях изучения данного вопроса осуществлен комиссионный выезд на место, в составе сотрудников Антикоррупционной службы, руководства акимата района, отдела земельных отношении, отдела жилищно-коммунального хозяйства, акима сельского округа и предпринимателя.

Выяснилось, что предприниматель может получить дополнительный участок земли на законных основаниях.

Теперь акимат готов принять все необходимые документы и в установленные сроки предоставить землю.


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