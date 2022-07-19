19 Июля 2022 12:10

Бизнес выступает против увеличения количества платных парковок в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные предприниматели выступили против увеличения платных парковок в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы неоднократно поднимали вопрос по парковочным местам на площадке палаты, также у нас есть Совет по барьерам. Везде есть соответствующее протокольное поручение о том, что необходимо изменить условия, учитывая что нарушаются все принципы не только ГЧП, а СНИП по планированию развития столицы», - сказал директор столичной палаты предпринимателей «Атамекен» Бейсен Жолболдиев в кулуарах организации.

Он привел пример.

«К примеру, если возле нашего бизнес-центра поставить платные парковочные места, это будет нецелесообразно. Нужно учитывать мнение бизнеса, потому что в свое время предприниматели вложили инвестиции и нужно предусматривать аренду помещения. По СНИП 67 мест должны предоставляться бизнесу. Здесь напротив, они отбираются и передаются частному партнеру в рамках ГЧП», - отметил спикер.

«В целом, мы не против, чтобы были платные парковочные места, но должно учитываться мнение населения и бизнеса. Более того, при рассмотрении проекта мы неоднократно говорили акимату, что необходимо обосновать, откуда берется калькуляция и стандарты», - добавил представитель палаты.