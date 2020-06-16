Бизнес в условиях пандемии: Казахстан принимает участие в форуме САМСА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 июня 2020 года впервые в виртуальном формате началась работа регионального форума САМСА с участием представителей Центральной Азии, Монголии, Кавказа и Афганистана (Central Asia-Mongolia-Caucasus-Afghanistan, CAMCA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Организаторами форума выступают один из престижных аналитических центров США Институт Центральной Азии и Кавказа под руководством известного ученого Фредерика Старра, а также влиятельный американский Фонд имени Дональда Рамсфельда.

Основными темами обсуждения станут вопросы борьбы с пандемией коронавируса, развитие внутрирегиональной торговли и предпринимательства, а также проблемы региональной безопасности и ключевые аспекты цифровой трансформации.

От казахстанской стороны с приветственным словом к участникам обратились Посол РК в США Ержан Казыханов и Управляющий Международного финансового центра «Астана» Кайрат Келимбетов.

Форум продлится до 19 июня, при этом каждый день будут проходить панельные дискуссии в режиме реального времени. С программой сессий можно ознакомиться на сайте camcaforum.org.

Ожидается, что следующий региональный форум пройдет в Алматы в 2021 году.

CAMCA традиционно объединяет представителей официальных, научных и бизнес кругов, а также общественных организаций с целью обсуждения основных вопросов сотрудничества и взаимодействия между странами региона.