Бизнес-структурами лоббируется вопрос о применении наркосодержащих растений - МВД РК
«Наряду с этим, в последние годы отдельными бизнес-структурами активно лоббируется вопрос о масштабном применении наркосодержащих растений в различных сферах - промышленности, медицине, вплоть до легализации марихуаны. Это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных», - заявил Бахытжан Амирханов в ходе брифинга в СЦК.
Также в своем слове он отметил, что наркоситуация в Казахстане обуславливается тремя основными факторами:
трафик афганского героина по «Северному маршруту» через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу;
распространение синтетических наркотиков;
собственная сырьевая база каннабиса в южных регионах (Шуская долина и Кызылординская область).
Ранее в МВД поделились итогами оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Қарасора-2022», которое стартовало 1 июня и завершилась 30 октября.