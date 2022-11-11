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    13:45, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Бизнес-структурами лоббируется вопрос о применении наркосодержащих растений - МВД РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отдельными бизнес-структурами активно лоббируется вопрос о масштабном применении наркосодержащих растений в различных сферах. Об этом заявил начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наряду с этим, в последние годы отдельными бизнес-структурами активно лоббируется вопрос о масштабном применении наркосодержащих растений в различных сферах - промышленности, медицине, вплоть до легализации марихуаны. Это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных», - заявил Бахытжан Амирханов в ходе брифинга в СЦК.

    Также в своем слове он отметил, что наркоситуация в Казахстане обуславливается тремя основными факторами:

    трафик афганского героина по «Северному маршруту» через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу;

    распространение синтетических наркотиков;

    собственная сырьевая база каннабиса в южных регионах (Шуская долина и Кызылординская область).

    Ранее в МВД поделились итогами оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) «Қарасора-2022», которое стартовало 1 июня и завершилась 30 октября.


    Теги:
    Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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