Бизнес стран ЕАЭС подключится к реализации Стратегии-2025

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Вопросы совершенствования взаимодействия Евразийской экономической комиссии с бизнесом, а также участия делового сообщества Евразийского экономического союза в реализации Стратегии-2025 были рассмотрены на заседании консультативного комитета по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС в штаб-квартире ЕЭК в Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Министры Евразийской экономической комиссии в 2021 году планируют провести 41 встречу с деловым сообществом в странах ЕАЭС. Бизнес должен быть основным бенефициаром евразийской экономической интеграции», – заявил председатель Коллегии Комиссии Михаил Мясникович, открывая заседание.

Он также рассказал, что в 2020 году количество препятствий в реестре Союза впервые с 2016 года снизилось до 59-ти, устранено 83% от всех выявленных барьеров. В 2021 году уже устранено 2 барьера.

В прошедшем году был достигнут прогресс по вопросу допуска к государственным (муниципальным) закупкам, который не решался пять лет. Комиссия совместно со странами Союза разработала и утвердила правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок. Правила предусматривают ведение Комиссией евразийского реестра промышленных товаров государств ЕАЭС, куда продукция будет включаться на основании актов экспертизы национальных уполномоченных органов стран Союза. Соответствующий информационный ресурс запущен 1 февраля 2021 года. «Эта работа – большой шаг на пути к созданию полноценного бренда «товар ЕАЭС»», – считает Михаил Мясникович.

Как отметил председатель президиума Делового совета ЕАЭС, председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Аблай Мырзахметов, на внутреннем рынке ЕАЭС сохраняются системные проблемы, связанные в первую очередь с транзитом товаров. Для их устранения нужны комплексные решения.

«Предлагаем наладить информационное взаимодействие между ЕЭК и Деловым советом ЕАЭС, провести ревизию уже поступивших обращений и создать электронный реестр системных проблем бизнеса, чтобы предприниматель мог видеть статус своего обращения в онлайн-режиме», – отметил Аблай Мырзахметов. В своем выступлении он также обратил внимание на активную и конструктивную позицию ЕЭК по проработке волнующих предпринимателей вопросов и поиску взаимоприемлемых решений.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев призвал деловое сообщество подключиться к реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

«В план по реализации Стратегии-2025 вошло более 500 мероприятий, половину из которых планируется выполнить до 2022 года. Предлагаем Деловому совету ЕАЭС подключиться к этой работе. В первую очередь мы заинтересованы в ваших предложениях по трем основным направлениям: создание совместных проектов, устранение препятствий и улучшение делового климата, а также совершенствование права Союза, прежде всего, в части повышения эффективности таможенного и технического регулирования», – подчеркнул Сергей Глазьев.

Он призвал Деловой совет ЕАЭС внести предложения по развитию диалога с зарубежными партнерами Союза и реализации международной повестки ЕАЭС.

Сергей Глазьев сообщил о том, что планируется провести опрос компаний и предприятий государств Союза для определения перспективных направлений научно-технической политики и приоритетов научно-технического развития стран ЕАЭС.

Член президиума Делового совета ЕАЭС, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин отметил, что в Стратегии-2025 учтены многие предложения бизнес-сообщества. Сейчас бизнес не до конца понимает, какие преимущества можно извлечь из интеграции, поэтому задача ЕЭК и Делового совета – продемонстрировать эти кооперационные преимущества.

Участникам заседания также представили разработанный Комиссией Кодекс добросовестных практик по взаимодействию торговых сетей и производителей в государствах ЕАЭС и проект международного Договора о регулировании трансграничного оборота данных в ЕАЭС. Была рассмотрена цифровая инициатива по созданию платежно-расчетной системы «BRICK PAY» и некоторые аспекты формирования единого рынка ЕАЭС в сфере лекарственных препаратов.

Михаил Мясникович пригласил предпринимателей стран ЕАЭС к участию в дискуссиях, которые будут организованы Комиссией в рамках Петербургского международного экономического форума.

В заседании Консультативного совета приняли участие министры ЕЭК, члены президиума Делового совета ЕАЭС, представители делового сообщества стран Союза.