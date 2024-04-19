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    17:24, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Бизнес-сообщество и Палата предпринимателей области Улытау организовали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка

    Бизнес-сообщество и Палата предпринимателей области Улытау организовали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка
    Фото: Палата предпринимателей области Улытау

    Руководствуясь принципом «Чужой беды не бывает», бизнес-сообщество региона и сотрудники Палаты предпринимателей области Улытау объединились и организовали гуманитарную помощь для областей, пострадавших от паводка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Палату предпринимателей.

    В рамках каравана добра «Күшіміз бірлікте» силами предпринимателей области, членов Регионального совета Палаты, Совета деловых женщин, депутатов областного и городского маслихатов, филиалов партий Аmanat, «Ауыл» были собраны несколько тонн картофеля, муки, овощей, сахара, воды, масла, а также одежды, медикаментов и предметов первой необходимости.

    Бизнес-сообщество и Палата предпринимателей области Улытау организовали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка
    Фото: Палата предпринимателей области Улытау

    Большую помощь в организации благотворительной акции оказали ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Ремстрой», ТОО ПИК «Ютария Ltd», ТОО «Транко», ТОО «Самади», ТОО «Кызылмай», ТОО «Адал Еңбек» и многие другие.

    Как планируют реформировать сферу нацстатистики в РК Законопроект по вопросам государственной статистики и управления данными обсудили на очередном заседании Общественной палаты, созданной при Мажилисе Парламента, передает корреспондент агентства Kazinform. -Данный законопроект состоит из двух блоков. Первый блок - блок, связанный с реформированием системы национальной статистики и второй блок связан с системой управления данными. Кроме проекта закона параллельно Бюро национальной статистики была разработана концепция реформирования национальной статистики в целом и какие-то базовые вещи изначально были заложены в этой концепции, - сказал мажилисмен Екатерина Смышляева. По ее словам, целью законопроекта является формирование системы, позволяющей обеспечить единую эффективную политику по повышению качества данных, которые хранятся в информационных системах госорганов, и как следствие, возможность их многократного использования. Основными направлениями законопроекта являются: - определение уполномоченного органа, устанавливающего достоверность данных - оценка достоверности качества данных административных источников -активное использование административных и альтернативных данных -переход на цифровые статистические регистры и потоковый сбор данных посредством национальных регистров Было отмечено, что серьезной проблемой для развития системы управления национальными данными являются устаревшие методы сбора и обработки данных Сохранение одновременно электронного и бумажного форматов отчетности существенно снижает качество и достоверность, увеличивает сроки сбора и обработки данных, а также приводит к существенным дополнительным расходам бюджетных средств В аспекте межведомственной координации существует проблема рассогласованности и противоречивости информации, предоставляемой государственными органами, и отсутствие унификации терминологии и единого подхода к ведению справочников и классификаторов (классификаций). Для решение этих вопросов предлагается: -для перехода на платформенную модель цифровой трансформации и обеспечения контроля качества данных должна быть создана эталонная база данных в формате национальных регистров. Национальные регистры позволят создать необходимые технологические условия и обеспечат потоковый сбор данных, реализующей принцип единого информационного пространства, однократного представления данных, сформированных на основе данных первичного учета, и их многократного использования в аналитических целях -В целях снижения нагрузки на респондентов национальные регистры позволят сформировать цифровые статистические регистры по согласованному формату с определенной регулярностью -Применение единой национальной справочной информации позволит обеспечить стандартизацию и согласованность данных всех государственных органов. Серик Сабеков
    Фото: Палата предпринимателей области Улытау

    Также сотрудники Палаты предпринимателей области перечислили в фонд помощи пострадавшим свою однодневную заработную плату.

    Бизнес-сообщество и Палата предпринимателей области Улытау организовали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка
    Фото: Палата предпринимателей области Улытау

    Все собранные средства, продукты и вещи будут направлены в регионы, пострадавшие от паводка.

    Теги:
    Бизнес Гуманитарная помощь Паводки в Казахстане Волонтерство Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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