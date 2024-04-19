Бизнес-сообщество и Палата предпринимателей области Улытау организовали гуманитарную помощь пострадавшим от паводка

Руководствуясь принципом «Чужой беды не бывает», бизнес-сообщество региона и сотрудники Палаты предпринимателей области Улытау объединились и организовали гуманитарную помощь для областей, пострадавших от паводка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Палату предпринимателей.

В рамках каравана добра «Күшіміз бірлікте» силами предпринимателей области, членов Регионального совета Палаты, Совета деловых женщин, депутатов областного и городского маслихатов, филиалов партий Аmanat, «Ауыл» были собраны несколько тонн картофеля, муки, овощей, сахара, воды, масла, а также одежды, медикаментов и предметов первой необходимости.

Фото: Палата предпринимателей области Улытау

Большую помощь в организации благотворительной акции оказали ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Ремстрой», ТОО ПИК «Ютария Ltd», ТОО «Транко», ТОО «Самади», ТОО «Кызылмай», ТОО «Адал Еңбек» и многие другие.

Фото: Палата предпринимателей области Улытау

Также сотрудники Палаты предпринимателей области перечислили в фонд помощи пострадавшим свою однодневную заработную плату.

Фото: Палата предпринимателей области Улытау

Все собранные средства, продукты и вещи будут направлены в регионы, пострадавшие от паводка.