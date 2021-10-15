Бизнес-сообщество Кыргызстана заинтересовано в использовании возможностей площадки  МФЦА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях реализации ранее достигнутых договоренностей между Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым об использовании площадки Международного финансового центра «Астана» бизнес-делегация Кыргызской Республики, в числе которой более 20 руководителей крупнейших финансовых компаний и институтов по поддержке бизнеса, посетила МФЦА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МФЦА.

В рамках визита были подписаны Соглашения о сотрудничестве между МФЦА и Союзом Банков Кыргызстана, Американской торгово-промышленной палатой, Международным Деловым Советом, Российско-Кыргызским Фондом Развития по привлечению инвестиций и развитию рынков капитала Республики Кыргызстан с использованием возможностей площадки МФЦА. Также были достигнуты договоренности о развитии рынков ценных бумаг и венчурного капитала, инноваций, цифровизации и электронной коммерции. Особое внимание Стороны намерены уделить работе по привлечению инвестиций в перспективные проекты, включая экологические и социальные, направленные на развитие инновационных и финансовых идей и стартапов через площадку МФЦА.

Кроме того, состоялось подписание Договора финансирования на один миллион долларов США в первом раунде между компанией MOST Ventures - первой казахстанской венчурной компанией получившей лицензию МФЦА и кыргызской компанией Namba Group - финтек участником МФЦА.

Делегация Кыргызстана была ознакомлена с работой Суда и Международного Арбитражного центра МФЦА, Комитета по регулированию финансовых услуг, Хаба по исламским финансам и бизнесу, Центра зеленых финансов, Экспат-центра, Биржи МФЦА, Бюро непрерывного профессионального развития и Тех Хаба МФЦА.

Ранее делегация МФЦА посетила город Бишкек в целях ознакомления с финансовым рынком и изучения потребностей в финансовых и инвестиционных продуктах и услугах, а также презентации преимуществ МФЦА. В ходе поездки были проведены встречи с представителями государственных и частных структур, в результате которых были достигнуты договоренности между Администрацией МФЦА и Министерством инвестиций Кыргызской Республики, а также «Оптима Банк» о сотрудничестве по реализации совместных проектов, направленных на привлечение инвестиций, развития рынков ценных бумаг, расширения возможностей венчурного, зеленого и исламского финансирования и международной сертификации для развития кадрового потенциала.