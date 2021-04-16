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    14:30, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Бизнес-школа появится для молодых предпринимателей в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре открывают бизнес-школу для молодых предпринимателей, где они получат теоретические знания, которых нет в стандартных образовательных программах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основатели проекта - молодые парни в возрасте 20-22 лет, сотрудники вуза и студенты. В бизнес-школе «Жарык» начинающие бизнесмены от 14 до 29 лет смогут обучиться финансовой грамотности, СММ-стратегиям, маркетингу, основам предпринимательства», - сообщили в управлении информации и общественного развития Павлодарской области.

    Этот проект реализуют по программе «Бизнес Ертис» при поддержке акимата города, одного из вузов, а также управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области.

    «Главная идея школы заключается в том, что студенты получат теоретические знания, которых нет в стандартных образовательных программах. Более того, участники проекта научатся применять эти навыки на практике», - добавил источник.

    По словам самих основателей, уникальность идеи заключается в том, что курсы созданы с элементами геймификации (использования игровых подходов, широко распространённых в компьютерных играх) и с анимационной подачей на трёх языках.

    «Уже сформирована группа из двенадцати человек. Кроме того, очень много желающих - из сёл и городов области; для них в мае планируют открыть специальную онлайн-платформу», - дополнили в УИОР региона.

    Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области по направлению «Бизнес старт» масштабной госпрограммы «Бизнес Ертис» помогает молодым энтузиастам в поиске помещений и оказывает информационную поддержку, подчеркнули в ведомстве.


    Теги:
    Бизнес Образование Молодежь Павлодарская область
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