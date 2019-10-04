Бизнес-процедуры законодательно упрощают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане законодательно упрощают бизнес-процедуры. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики РК Жасулан Мадиев на заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Министерстве юстиции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр представил Концепцию проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата». Миннацэкономики должно внести эти законодательные поправки в Правительство до конца октября. Законопроект состоит из 5 основных блоков: облегчение работы с налоговыми органами; открытие публичного доступа к информации; корпоративное управление и работа с акционерами; упрощение процедур; исключение антиконкурентных норм и развитие конкуренции.

«В части корпоративного управления и работы с акционерами предусматриваются реформы по принятию решения о заключении акционерным обществом сделки – покупка/продажа активов, размер которых составляет 10 и более процентов активов акционерного общества, где имеется конфликт интересов, общим собранием акционеров, не заинтересованных в этой сделке. Вместе с тем, предлагается предусмотреть нормы, позволяющие дисквалифицировать директора с конфликтом интересов в сделке, от назначения и службы на должности в акционерных обществах минимум на 2 года, если ущерб от этой сделки будет доказан в судебном порядке, несмотря на соблюдение законодательства, при иске акционеров, в совокупности владеющих 5 или более процентами голосующих акций», – сказал Ж.Мадиев.

Также, по его словам, сделку, где имеется конфликт интересов, можно будет аннулировать судом при иске акционеров, в совокупности владеющих 5 или более процентами голосующих акций, если законодательные требования были соблюдены. Вместе с тем, предлагается внедрить механизм по разрешению конфликтов среди членов товарищества с ограниченной ответственностью в случае, когда участники ТОО после нескольких попыток не могут прийти к соглашению по вопросам, относящимся исключительно к компетенции общего собрания участников товарищества.

В части упрощения процедур, как сообщил Ж.Мадиев, предусматривается ряд новых реформ в сфере электроснабжения, строительства, получения кредитов, обеспечения исполнения контрактов и регистрации собственности. В целях исключения нескольких процедур и создания более удобного для потребителей процесса подключения к электрическим сетям предлагается введение системы «под ключ» для подключения к электричеству ниже определенного порога. Например, до 200 кВт запрошенных подключений, где после подачи заявления все проектные и строительные работы осуществляются коммунальным предприятием. Также предлагается исключить процедуры подачи уведомления в управление ГАСК и дорожную полицию о начале строительно-монтажных работ, а также отменить комплексную экспертизу и обязательство нанимать технический и авторский надзор. В сфере строительства планируется предусмотреть норму по обеспечению выдачи земельных участков с архитектурно-планировочным заданием, топографией и техническими условиями. Относительно низкорисковые строительные объекты будут исключены из обязательной экспертизы.

Вице-министр также сообщил, что, в целях обеспечения равных прав для всех кредитных бюро, планируется предусмотреть обязательства коммунальным предприятиям-субъектам естественных монополий предоставлять соответствующую информацию частным кредитным бюро, которые имеют лицензированы на предоставление услуги кредитного скоринга.

По словам Ж.Мадиева, в части исключения антиконкурентных норм и развития конкуренции предусмотрены поправки, обеспечивающие устранение нормативных барьеров, препятствующих развитию конкуренции.

Это введение исключительного права юридических лиц, определяемых государством в конкурсном порядке, на производство, реализацию какого-либо товара на конкурентном рынке – частная монополия. Также предлагаются: введение административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора без согласия антимонопольного органа; введение административной ответственности за антиконкурентные соглашения субъектов рынка на торгах и закупках и ряд других мер.

Напомним, Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана от 2 сентября текущего года поручил серьезно активизировать работу по привлечению прямых иностранных инвестиций, без которых резервы дальнейшего роста экономики будут ограничены.