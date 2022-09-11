Бизнес представил предложения по совершенствованию системы господдержки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Алибек Куантыров обсудил проблемы и поддержку развития бизнеса с предпринимателями, входящими в клуб YPO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе активного обсуждения участники поднимали вопросы кредитования экономики, обеспечения стабильности строительной отрасли, а также текущей налоговой, тарифной и инвестиционной политики.

Отдельно остановились на новых подходах развития бизнес-проектов в сфере недропользования, обрабатывающей промышленности и здравоохранения. Бизнес представил ряд предложений по совершенствованию системы господдержки предпринимателей и меры по демонополизации экономики.

Кроме того, предприниматели смогли задать волнующие их вопросы, а также поделиться своим видением решения всех озвученных проблем.

Было принято решение о проведении очередной встречи в рабочем порядке по обсуждению точечных налоговых вопросов в течение месяца.



