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    19:18, 10 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Бизнес представил предложения по совершенствованию системы господдержки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики Алибек Куантыров обсудил проблемы и поддержку развития бизнеса с предпринимателями, входящими в клуб YPO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В ходе активного обсуждения участники поднимали вопросы кредитования экономики, обеспечения стабильности строительной отрасли, а также текущей налоговой, тарифной и инвестиционной политики.

    Отдельно остановились на новых подходах развития бизнес-проектов в сфере недропользования, обрабатывающей промышленности и здравоохранения. Бизнес представил ряд предложений по совершенствованию системы господдержки предпринимателей и меры по демонополизации экономики.

    Кроме того, предприниматели смогли задать волнующие их вопросы, а также поделиться своим видением решения всех озвученных проблем.

    Было принято решение о проведении очередной встречи в рабочем порядке по обсуждению точечных налоговых вопросов в течение месяца.




    Теги:
    Бизнес Экономика Миннацэкономики
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