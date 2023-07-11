«Бизнес» по продаже краденых велосипедов организовал житель столицы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе досудебного расследования установлено, что 29-летний астанчанин реализовал похищенные велосипеды посредством онлайн-платформы «ОЛХ». Таким образом, привлекая покупателей низкой ценой, ему удалось продать 5 единиц велотранспорта. В полицию о кражах велосипедов обратились двое горожан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Так, с заявлением в полицию обратилась жительница дома по улице Лепси и сообщила о краже велосипеда марки «KSTON», стоимостью 56 тысяч тенге. Велосипед в дневное время находился в подъезде на 1 этаже, когда был угнан неизвестным. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками района «Алматы» установлен житель города, причастный к угону велосипеда.

В настоящее время по эпизодам краж проводится расследование по статье 188 УК РК. Мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности по аналогичным преступлениям, водворен в изолятор временного содержания ДП. На сегодняшний день полицейскими обнаружено и изъято четыре похищенных велосипеда.

Департамент полиции убедительно рекомендует быть бдительными и не оставлять велосипеды без присмотра. Если Вы заметили лиц, вызывающих подозрение, просим сообщить в полицию или через мобильное приложение «102».