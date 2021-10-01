Бизнес-омбудсмены Казахстана и России обсудили особенности развития предпринимательства в двух странах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов встретился со своим российским коллегой Борисом Титовым. Бизнес-омбудсмены обсудили особенности административного регулирования в двух странах, а также перспективы экономического сотрудничества предпринимателей в рамках ЕАЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ombudsmanbiz.kz.

Рустам Журсунов рассказал, что мораторий на проверки, введенный в Казахстане с началом пандемии, продлится до 2023 года: «Затем планируется внедрить новые подходы в рамках проекта по «регулированию с чистого листа». Старые нормативные требования исключаются полностью, а новые составляются при участии экспертов, которые служат арбитрами между властью и бизнесом».

Он также сообщил, что в соответствии с новым административным процедурно-процессуальным кодексом, который вступил в силу с 1 июля в Казахстане, в любом споре с предпринимателем именно государство должно доказывать его нарушение, а не предприниматель должен оправдываться.

В свою очередь Борис Титов рассказал, что несмотря на работу многочисленных групп по регуляторной гильотине, часть устаревших требований в трудовом законодательстве, фитосанитарном контроле и других документах у них все-таки сохранилась. В российской судебной системе также разрабатывается внедрение искусственного интеллекта.

- Внедрение искусственного интеллекта сократит издержки бизнеса за счет экономии трудозатрат на составление и проверку хозяйственных договоров. В договорах будут проставляться ссылки на законы, информационная система будет их проверять, и эта проверка будет иметь юридическое значение. За счет частичной автоматизации разгрузится судебная система, в ней освободятся ресурсы для наиболее важных и сложных дел, - отметил Борис Титов.

Он подчеркнул, что и для регуляторной гильотины также необходимо перевести все нормативно-правовые акты в стандартизированный вид, пригодный для цифрового анализа.