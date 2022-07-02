Бизнес обязали принимать электронные платежи в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 1 июля все предприятия в Бельгии обязаны предлагать клиентам хотя бы один способ электронных платежей, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Частные продавцы, государственные органы, врачи, стоматологи и юристы, ассоциации, клубы, которые занимаются экономической деятельностью, должны предлагать по крайней мере один способ оплаты в электронном виде.

Данная мера содержится в законопроекте, который приняли депутаты Федерального парламента Бельгии в марте текущего года. Трейдеры смогут выбрать, какой способ оплаты будут предлагать своим клиентам. Оплата наличными по-прежнему будет возможна.

Это позволит бороться с налоговым мошенничеством. Федеральный министр финансов Винсент Ван Петег надеется, что это создаст эффект, подобный тому, который произошел после введения «белых касс» в сфере гостеприимства Бельгии.

Представители госорганов считают, что чем больше клиентов платят электронными средствами, тем меньше возможностей для того, чтобы доход оставался незадекларированным.









Фото: newgensoft.com