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Бизнес не идет: в акимате Алматы пытаются решить проблему общественных туалетов

12 Ноября 2019 14:29
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Бизнес не идет: в акимате Алматы пытаются решить проблему общественных туалетов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали, как пытаются развивать в городе общественные туалеты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В части общественных туалетов. Мы много точек давали, мы давали много предложений, но бизнес пока у нас не совсем хорошо идет на эти мероприятия. Наверное, через государственные предприятия мы будем пытаться эту программу расширить и развивать дальше. Общественные туалеты раньше были и в подземных переходах, и на первых этажах кто-то делал. В 90-е годы, помните, самый первый бизнес - это был общественный туалет», - сказал на брифинге руководитель управления городского планирования и урбанистики города Алматы Алмасхан Ахмеджанов.

Он отметил, что точки общественных туалетов определены на пешеходных улицах города.

«То, что они закрыты - это уже надо обращаться к эксплуатирующей организации, почему они закрывают. На самом деле туалет должен быть открыт 24 часа в сутки», - добавил спикер.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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