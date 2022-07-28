28 Июля 2022 10:14

Бизнес направил 117 обращений о защите своих прав в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошла встреча с предпринимателями по вопросам развития экосистемы защиты бизнеса в сфере формирования привлекательного бизнес-климата, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Заместитель акима Акмолинской области Малгаждар Таткеев отметил, что в регионе проводится большая работа, направленная на развитие частного предпринимательства.

«В области только в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2025», поддержано более 4 241 проекта. Проводимая работа отражается на показателях развития малого и среднего бизнеса. Так, количество действующих субъектов МСБ на сегодня выросло на 6% и составляет уже 50,8 тыс. единиц», - проинформировал спикер.

В свою очередь, надзорные органы защищают добросовестных предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

«Прокуратурой области за последние полтора года защищены права более 15 тыс. предпринимателей, прекращены 12 уголовных дел в их отношении, признаны незаконными два обыска и одно изъятие», - сообщил прокурор региона Айдос Майлыбаев.

Директор региональной Палаты предпринимателей Ерканат Мусылманбек проинформировал о том, сколько обращений поступило от бизнеса.

«За 2020 год поступило 251 обращение по защите прав предпринимателей, 115 положительно решены. В 2021 году поступило 243 обращения, из них 102 решены положительно. За первое полугодие 2022 года в адрес регионального офиса поступило 117 обращений по линии защиты бизнеса, из них положительно решены 39. Структура обращений по линии защиты разнообразна: лидер, как всегда, земельные отношения. На втором месте сфера налогообложения», - сказал Е. Мусылманбек

На встрече были озвучены вопросы субъектов бизнеса. В частности, предприниматели жаловались на действия департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по расследованию факта ценового сговора, на департамент государственных доходов по вопросу нарушения сроков процедуры.

Замакима области Малгаждар Таткеев поручил взять на личный контроль акиму города Косшы Гайдару Касенову вопрос сноса пристроек к жилым домам, возведенных без разрешительных документов в жилом массиве «Лесная поляна».

Всего в форуме приняло участие свыше 100 предпринимателей региона, представители правовых структур, руководители территориальных департаментов и областных управлении и общественных объединений.