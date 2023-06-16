Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками

БОСТОН. КАЗИНФОРМ - Управляющий моргом Гарвардской медицинской школы и еще трое обвиняются в покупке и продаже украденных человеческих останков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Управляющий моргом Седрик Лодж якобы брал «головы, кожу и кости» у трупов, пожертвованных медицинской школе Гарвардского университета и продавал их через Интернет.

Согласно обвинительному заключению, он и его жена Дениз продавали части тела покупателям в Пенсильвании и Массачусетсе. Схема по торговле останками якобы работала с 2018-го по 2021 год.

Студенты Гарварда используют пожертвованные тела для изучения и проведения медицинских процедур. Согласно обвинительному заключению, когда школа заканчивает использовать труп, его часто кремируют, а останки возвращают их семьям или хоронят на медицинском кладбище университета.

Лоджа и его супругу обвиняют в сборе, продаже и отправке частей тела пожертвованных трупов.

«Иногда Лодж разрешал [другим] войти в морг Гарвардской медицинской школы и осмотреть трупы, чтобы выбрать, что купить», — говорится в заявлении прокуратуры США.

Катрина Маклин из Салема, штат Массачусетс, и Джошуа Тейлор из Уэст-Лоун, штат Пенсильвания, якобы купили части тел у Лоджа.

Согласно данным дела, в октябре 2020 года Маклин приобрела рассеченные лица за 600 долларов для дубления кожи с них. Маклин, владелица магазина Kat's Creepy Creations, хранила и продавала человеческие останки в магазине.

Что касается Тейлора, то он якобы совершил 39 электронных переводов Лоджам за украденные части тела в течение четырех лет на общую сумму более 37 000 долларов. В обвинительном заключении говорится, что он заплатил за «голову номер 7» 1 000 долларов по средством PayPal.

«Некоторые преступления не поддаются пониманию», — заявил в своем заявлении прокурор США Джерард М. Карам. «Кража и торговля человеческими останками наносит удар по самой сути того, что делает нас людьми».

Всем четырем подсудимым были предъявлены обвинения в сговоре и перевозке украденных «товаров» между штатами. Если их признают виновными, каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы.