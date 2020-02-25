Бизнес на остановочных павильонах сроком на 20 лет предложили предпринимателям в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Предпринимателям Актобе предложили развивать бизнес на остановочных павильонах, которые они возьмут в аренду сроком на 20 лет. Об этом рассказали сегодня в ходе круглого стола в палате предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Городским акиматом делается ставка на внедрение единого облика остановок общественного транспорта. Об этом было заявлено и на прошедших ранее общественных слушаниях Средства на замену остановочных павильонов из бюджета не выделяются. Работы планируется провести усилиями бизнесменов – участников конкурса.
На сегодняшний день, в областном центре установлено более 700 остановочных конструкций. Требуется еще около 300.
По словам руководителя отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства, Алибека Серикбаева, более 100 обновленных остановочных пунктов появятся на улицах Актобе с интенсивным пассажиропотоком.
«На места действующих объектов будут установлены крытые, имеющие единый дизайн, удобные для горожан, ожидающих автобусы. Павильоны должны быть теплые, с местами для людей с ограниченными возможностями, электронным табло. При выполнении условий, оговоренных в техспецификации, земельный участок будет выдаться в аренду на 20 лет»,- отметил А.Серикбаев.
Торги по аренде земельных участков для размещения и обслуживания остановочных пунктов с торговыми павильонами запланированы на март 2020 года. По условиям конкурса, мероприятия по установке и оборудованию пунктов необходимо завершить в июле текущего года.
Стоит отметить, что назначение открывающейся точки бизнесмены могут изменять. К примеру, открылся аптечный пункт, но должного спроса иметь не стал. В таком случае точку не запрещено переоборудовать под магазин или пункт общепита. Главное, чтобы это не нарушало единый архитектурный облик и условия заключенного договора аренды.
«Про передачу земельных участков под остановочные павильоны в палате предпринимателей говорили не раз. И хорошо, что эти участки будут отдавать на длительный срок», - отмечает начальник правового отдела РПП «Атамекен» Нурлан Махамбетов.
По его словам, бизнес будет уверен, что за этот период можно не только вернуть вложенные средства, но и получать дополнительный доход, который можно вложить в другой бизнес. По мнению палаты, предпочтение надо отдавать местным производителям для реализации продукции собственного изготовления.
Более подробную информацию о предстоящем конкурсе можно получить по адресу: г.Актобе, улица Ы. Алтынсарина, 2 или в палате предпринимателей Актюбинской области.
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