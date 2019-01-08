«Бизнес на колесах» намерены развивать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На очередных заседаниях Экспертной группы по вопросам предпринимательства на площадке Министерства национальной экономики РК была проанализирована ситуация по развитию предпринимательства, занятого в сфере выездной, передвижной торговли, так называемого «бизнеса на колесах», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МНЭ РК.

Заседания прошли под председательством директора департамента развития предпринимательства МНЭ РК Асланбека Джакупова. В них приняли участие представители регулирующих государственных органов, бизнес-сообщества и Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

Предпринимательство в сфере выездной, передвижной торговли, так называемый «бизнес на колесах», в Казахстане практически отсутствует, хотя изучение международного опыта показало, что именно «бизнес на колесах» не один десяток лет процветает в странах Европы и США. Предприниматели арендуют грузовики и автобусы, переоборудуют их и отправляются на улицу кормить сотни людей в день, постоянно меняя место своей дислокации. По дорогам европейских стран и США колесят сотни и тысячи фургонов-ресторанов.

Мобильные точки общественного питания открывают не только профессионалы, но и обычные начинающие предприниматели, открывшие свое дело в кризис и рискнувшие освоить новую специальность. В основное меню передвижных заведений, как правило, включены самые распространенные блюда (хот-доги, пицца и прочие блюда быстрого приготовления), горячие и холодные напитки.



Людей в таком деле привлекают, прежде всего, низкие инвестиционные затраты и высокая прибыльность.

Однако на сегодняшний день нормы законодательства Республики Казахстан не позволяют открывать подобный бизнес, в частности остается нерешенным вопрос о необходимости утверждения маршрутов передвижения по городу для реализации в разных точках населенного пункта без привязки к определенной территории.

В связи чем Экспертной группой Министерства национальной экономики рекомендовано внести изменения в законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и «О регулировании торговой деятельности» в части уточнения функционала местных исполнительных органов по утверждению не только мест, но и маршрутов выездной торговли.

В настоящее время проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности» находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

Как отметил директор департамента, данная работа ведется МНЭ на постоянной основе.