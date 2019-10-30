Бизнес-миссия из регионов Казахстана приедет в Оренбург

ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Несколько десятков лучших компаний Казахстана представят свою продукцию в Оренбурге. Выставка товаров и бизнес встречи пройдут в отеле «Хилтон Гарден Оренбург» 14 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в РФ.

«Внушительная делегация предпринимателей из Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Жамбылской и Мангистауской областей приедет впервые.

Учитывая давние крепкие добрососедские отношения с регионами Казахстана, в том числе в сфере предпринимательства, логично предположить, что событие даст новый импульс развития экономики и торговых взаимоотношений двух стран», - сообщили в посольстве.

Деловые мероприятия организованы Внешнеторговой палатой Республики Казахстан и Союзом «Торгово-промышленная палата Оренбургской области». На бизнес-встречи приглашаются представители предприятий, заинтересованных в развитии экономических связей с бизнесом Казахстана.

Фото: www.kazembassy.ru