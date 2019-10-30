-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30
Бизнес-миссия из регионов Казахстана приедет в Оренбург
ОРЕНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Несколько десятков лучших компаний Казахстана представят свою продукцию в Оренбурге. Выставка товаров и бизнес встречи пройдут в отеле «Хилтон Гарден Оренбург» 14 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Посольство РК в РФ.
«Внушительная делегация предпринимателей из Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Жамбылской и Мангистауской областей приедет впервые.
Учитывая давние крепкие добрососедские отношения с регионами Казахстана, в том числе в сфере предпринимательства, логично предположить, что событие даст новый импульс развития экономики и торговых взаимоотношений двух стран», - сообщили в посольстве.
Деловые мероприятия организованы Внешнеторговой палатой Республики Казахстан и Союзом «Торгово-промышленная палата Оренбургской области». На бизнес-встречи приглашаются представители предприятий, заинтересованных в развитии экономических связей с бизнесом Казахстана.
Фото: www.kazembassy.ru
- Мажилисмен: Необходимо сократить бюджетные расходы на прямое кредитование бизнеса
- В Омске стартовал фестиваль казахстанского кино
- Димаш Кудайберген станет гостем программы «Вечерний Ургант»
- Что дает Казахстану 25-ое место в рейтинге «Doing Business»
- Рейтинг «Doing Business»: Казахстан сравнялся с Канадой и Ирландией
- Более 6 млрд тенге сэкономил бизнес благодаря снижению контроля со стороны госорганов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана