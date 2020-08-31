Бизнес-леди Уральска награждены медалями к 25-летию Конституции

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Медалей к 25-летию Конституции РК были удостоены руководители предприятий, которые в течение периода ЧП и карантина оказывали и продолжают оказывать всестороннюю поддержку не только местной исполнительной власти, но и адресно - малоимущим, многодетным, инвалидам и престарелым людям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, поздравляя собравшихся, подчеркнул, что Конституция – самый важный документ в истории любого государства, являющийся гарантом прав и свобод граждан.

«За четверть века действия нашего основного документа страны, по которому мы живем и работаем, сформировалась своя история независимого Казахстана. Так сложилось, что 25-летие нашей Конституции совпало с таким непростым периодом, как пандемия коронавирусной инфекции. И нам отрадно, что в это время предприниматели области смогли скоординировать свои силы и не просто продолжать развивать свой бизнес, но и оказывать всестороннюю поддержку местному сообществу. Сегодня мы собрали в зале тех, кому хочется сказать слова особой благодарности за то, что активно помогаете в борьбе с коронавирусом с того самого момента, когда в стране был объявлен режим чрезвычайного положения. Есть ряд объективных и субъективных причин, по которым не всегда мы, представители местной исполнительной власти, имеем возможность оперативно реагировать на ситуацию, и местное бизнес-сообщество приходит нам на помощь, быстро решая те задачи, которые стоят на повестке дня», высказался Манкеев.

Юбилейные медали в честь 25-летия Конституции РК вручили президенту АО «Талап» Ольге Дунаевой, директору ТОО «Аптека №1» Мерует Берген, руководителю ИП «Ляззат» Нургуль Ашиковой, руководителю ИП «Сабирова» Вере Сабировой и другим.

«Еще раз хочу отметить, что наши предприниматели внесли большой вклад в общее дело - борьбу с коронавирусом, способствовали сохранению спокойствия, стабильности в обществе в сложное время, – сказал Мухтар Манкеев. – Ольга Константиновна Дунаева в тандеме с Мерует Елеуовной Берген быстро сориентировались в ситуации с дефицитом антисептических средств в области и начали выпускать качественный и доступный антисептик не только для розничной продажи, но и для обеспечения нужд наших поликлиник, больниц и провизорных стационаров. Индивидуальная предпринимательница Вера Васильевна Сабирова даже в период покупательского ажиотажа не поднимала оптовые цены на социально-значимые продукты питания. Для районов области она реализовывала партии продуктов по сниженным ценам. Нургуль Канатбаевна Ашикова – известный в области благотворитель, во время карантина продолжила оказывать спонсорскую помощь малоимущим семьям, инвалидам и пенсионерам. Хочется в день Конституции пожелать вам и вашим семьям здоровья, благополучия! Вы достойны признания и этой высокой награды, которую в юбилейный год нашей Конституции учредил Президент страны».