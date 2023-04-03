Бизнес-инкубатор для женщин предпринимательниц откроют в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Бизнес-инкубатор при центре развития женского предпринимательства откроется в Актобе. Об этом стало известно в ходе годовщины центра развития женского предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За год своего существования центр развития женского предпринимательства палаты предпринимателей Актюбинской области успел добиться немалых результатов. Женщинам было оказано более одной тысячи услуг, это консультации, обучение, менторское сопровождение, оценка текущего состояния бизнеса женщин.

55 актюбинок прошли профильное обучение по таким направлениям, как кондитерское дело, швейное производство и бьюти-услуги.

Более 300 актюбинок посетили бесплатные тренинги и мастер–классы личностного и профессионального роста по социальному предпринимательству, СММ, кооперации, налоговому и бухгалтерскому учету, юридическим аспектам ведения бизнеса и др.

Десять женщин с предпринимательской инициативой были отобраны в качестве учениц и получили сопровождение сертифицированного ментора (наставника): от консультации до экспертизы в вопросах устойчивости и развития бизнеса, риск–менеджмента, расширения рынков сбыта продукции, по линейке продукции и совершенствованию бизнес-процессов.

Актюбинка Асемгуль Кайракбаева открыла столовую с созданием десяти рабочих мест. На стадии реализации запуск двух пекарен. Это еще семь рабочих мест. По ее словам, если до обращения в Центр ее ежемесячный доход составлял 175 тысяч тенге, то благодаря работе с ментором предприниматель увеличила доходы до 5,5 млн тенге.

«Только в сфере индивидуального предпринимательства количество компаний, где руководителями являются женщины в Актюбинской области, составляет 57,5%. Уверена, что деятельность Центра развития женского предпринимательства в регионе поспособствует еще большему расширению возможностей и инструментов для женщин, которые хотят реализовать свои идеи. Президент страны Касым-Жомарта Токаев на заседании первой сессии Парламента VIII созыва отметил, что Казахстану нужна новая волна предпринимателей. И сказал, что будет разработана единая комплексная программа поддержки МСБ. В этом году НПП реализует проект «Мен кәсіпкер» в рамках «Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы». До конца года планируем охватить около 140 жителей области. В частности, консультацией, обучением, сопровождением проектов до выпуска конкретной продукции», — отметила директор палаты предпринимателей Актюбинской области Дана Бекбауова.

Председатель Совета деловых женщин ментор Кульпаршин Айдарханова рассказала, что центром развития женского предпринимательства планируется организовать бизнес – инкубатор, а также стартует обучение по направлению «Кәсіпке бағыт» и реализуется проект «Одно село — один продукт».

«Главная цель проекта — поиск уникальной продукции в регионе, стимул для развития производства местных товаров и продуктов, а также объединение производителей, использующих только местное сырье. В основу взята кооперация, концепцию которой и будет продвигать Центр развития женского предпринимательства», — добавила она.