Бизнес-инкубатор для лиц с ограниченными возможностями появится в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев в ходе объезда по областному центру побывал на строительстве здания, предназначенного для людей с особыми потребностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акима Жамбылской области напомнили , что реабилитационный центр для объединения юридических лиц «Союз организаций, работающих с инвалидами Жамбылской области, «АСАР» начал строиться по личному заданию главы региона. Место для здания центра выбрано хоть и в городской черте, но достаточно изолировано от шумов и загрязненного воздуха - на территории Майской рощи. Это обширный зеленый массив, расположенный в восточной части областного центра.

В новом комплексе предусмотрены кабинеты лечебной физкультуры, логопеда, психолога, социолога, где можно будет получить квалифицированную медицинскую и психологическую помощь. Здесь же откроется и диспетчерская инва-такси. В комплексе планируется также открыть семь цехов, где смогут трудиться люди с инвалидностью. Рядом со зданием «АСАР» строится и аквапарк. Руководство комплекса планирует в будущем оказывать не только услуги дневного стационара, но и круглосуточную стационарную помощь.

Центр пока состоит из двух зданий - капитально отремонтированного и построенного для инвалидов бесплатно местной строительной компанией. По словам акима города Айтказы Карабалаева, все остальные работы в центре тоже проводятся на безвозмездной основе благодаря помощи таразских бизнесменов. Десятки людей предоставили строительные материалы, денежные средства.

«Объединение юридических лиц «АСАР» завершает работу за счет спонсоров. Подключаемся всем миром, потому что это нужно для наших земляков с инвалидностью, - говорит руководитель управления координации занятости и социальных программ Жорабек Баубеков. - Здесь в основном будут заниматься реабилитацией и адаптацией детей-инвалидов. У нас в прошлом году пятеро ребят пошли в общеобразовательную школу, 17 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата начали ходить. Помимо этого, планируется организовать бизнес-инкубатор для лиц с ограниченными возможностями. Общественные объединения намерены обучать их специальностям, которые на сегодня наиболее востребованы, и в дальнейшем трудоустраивать. Наше управление планирует с ними работать на основании государственного социального заказа, на который из бюджета будут выделяться деньги».

Планами нового реабилитационного центра поделился руководитель ОЮЛ «АСАР» Руслан Тулегенов. По его словам, центр будет работать по трем направлениям - физиотерапия, зоотерапия и бизнес-учеба. А целью его является объединение всех профильных неправительственных организаций, чтобы не распылять усилия, бюджетные и спонсорские средства, не дублировать друг друга, а работать согласованно, «закрывая» проблемные участки жизни инвалидов, оказывая им всестороннюю поддержку.

Передвигаясь в инвалидной коляске, Руслан о проблемах особенных людей знает не понаслышке.

«Мы хотим работать так: приходит к нам человек, мы в первую очередь выясняем, насколько он дееспособен, а затем направляем в стационар или на работу в мастерские по изготовлению сувениров, или учим, как организовать и вести свой бизнес. В этой связи у нас есть предложение к государству: сотрудникам общественных организаций, работающих по направлению «Реабилитации инвалидов», нужно давать статус социальных работников. У нас много различного производственного оборудования, вплоть до 3D станков, полученных по грантам. Просто раньше не было помещений, где все это можно расставить», - делится планами Руслан Тулегенов.

Кроме того, в реабилитационном центре планируется реализовать программу психологической и практической помощи родственникам инвалидов, которые нуждаются в постоянном уходе.

«Инвалиды к нам пришли и ушли, а родители и близкие с ними постоянно находятся рядом. Даже при наличии большой любви возникает физическая и эмоциональная усталость. Им мы тоже хотим помочь, разгрузив на время от забот, - говорит Руслан Тулегенов и приводит примеры из жизни. - Недавно нам звонила женщина - муж отказывается признать ребенка, родившегося с инвалидностью. И мы провели большую психологическую работу, чтобы восстановить мир и покой в этой семье».

Инспектируя состояние работ в реабилитационном центре, Бердибек Сапарбаев осмотрел все помещения, и от его внимания не ускользнули некоторые недоработки, которые он тут же поручил устранить. Внес глава региона и коррективы в планы центра.

Так, аким области обратил внимание, что в числе специалистов, которые собираются работать в центре, нет массажистов. А ведь людей с проблемами зрения можно обучить этой дефицитной специальности, требующей концентрации внимания и чувствительности рук, характерных для слабовидящих. Кроме того, это одна из немногих профессий, где такие люди могут преуспеть. В связи с этим аким поручил открыть специальную группу из числа инвалидов по обучению в медицинском колледже методикам массажа, отметили в пресс-службе акима Жамбылской области.