Бизнес-форум с соотечественниками прошел в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - В Стокгольме прошел бизнес-форум с соотечественниками, проживающими в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

21 октября в Стокгольме прошел бизнес-форум с соотечественниками, проживающими в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии. Мероприятие является частью программы учрежденного по инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева НАО «Фонд Отандастар» и Всемирной ассоциации казахов по налаживанию и укреплению связи с этническими казахами в Северной Европе, а также с соотечественниками, выехавшими из Казахстана на постоянное место жительства в эти страны.

В заинтересованном и интенсивном обмене мнениями о путях выстраивания деловых отношений приняли участие лидеры и активисты казахских диаспор, посол Казахстана в Швеции Кайрат Абдрахманов, заместитель председателя Всемирной ассоциации казахов Аргын Оспанов, ответственные работники «Фонда Отандастар», первый в истории посол Швеции в Казахстане с резиденцией в Нур-Султане Манне Венгборг, почетные консулы Казахстана в Дании, Финляндии и Швеции. Для участия в форуме также прибыли казахстанцы, работающие в компаниях стран Северной Европы, а также бизнесмены из Туркестанской и Карагандинской областей, занимающихся переработкой шерсти, сельским хозяйством, агротуризмом и другими перспективными проектами.





Представители Всемирной ассоциации казахов и Фонда презентовали основные направления своей деятельности, включая планы по созданию сети деловых домов и культурных центров по всеми миру, входящих в состав так называемого Казахского культурно-делового дома «Қазақ үйі» - одного из ключевых проектов «Фонда Отандастар» по расширению и укреплению культурно-гуманитарных и деловых связей с диаспорой за рубежом. Центры призваны стать проводниками казахской культуры и традиций, национальных брендов, способствовать сохранению языка, а также оказывать содействие в продвижении на экспорт казахстанской продукции, участвовать в заключении бизнес-контрактов, вести поиск талантливых специалистов и партнеров для реализации инновационных и прорывных проектов.

В ходе стокгольмского бизнес-форума участники подробно обсудили механизмы взаимодействия, стимулирования бизнес-инициатив в сфере малого, среднего и крупного бизнеса, а также поддержки и развития стартапов. Участникам Форума был презентован инвестиционный потенциал Казахстана и созданные для развития бизнеса условия в регионах. По каждой из представленных на встрече скандинавских стран и Финляндии был определен широкий круг актуальных и востребованных деловых проектов по многим направлениям, включая возобновляемую энергию, информационные технологии, производство строительных материалов, переработку сырья, нефтехимию, горнорудную промышленность, транспорт и логистику, сельское хозяйство, туризм, образование и науку, включая тюркологию.

Наряду с этим, Фонд отметил, что открыт к предложениям и готов находиться в тесной связи со всеми казахскими диаспорами и казахстанцами вне зависимости от места проживания, для чего специально был создан Единый контакт-центр по вопросам соотечественников, консультирующий и оказывающий информационную поддержку по актуальным вопросам. Бизнес-форум в Швеции стал шестым по счету и очередным в текущем году после прошедшего 20 сентября в Лондоне.

В присутствии всех участников бизнес-форума председатель Ассоциации казахстанской молодежи в Швеции Айдана Бекберген впервые в практике заложила в электронном формате так называемую капсулу времени с обращением к молодому поколению соотечественников, которая станет открытой к доступу и будет вскрыта в 2025 году.

Особый интерес участников вызвали предложения предпринимателей, приехавших в составе делегации. Учредитель и глава фабрики по переработке шерсти «Шымкент Кашемир» Шаганбек Канжарбайулы сообщил о своем намерении наладить сбыт продукции в скандинавских странах. Автор уникального эко-агро-поселка «Toksumak» Олжас Омаров внес предложения по привлечению инвестиций в развитие таких проектов, которые способствуют, с одной стороны укреплению социального благосостояния сельских жителей, и с другой создают прочную базу для репатриации этнических казахов.

Проведенное мероприятие стало успешным примером консолидации казахских диаспор и казахстанцев по всему миру вокруг исторической родины.

Автор: Ильяс Омаров