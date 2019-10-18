Бизнес-форум по развитию мясной промышленности прошел в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Бурабае в рамках бизнес-форума «Новые территории развития. Макинск» аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев провел протокольные встречи с руководством ряда крупнейших компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Аким области и генеральный директор АО «Аitas KZ» Серик Толукпаев обсудили вопросы запуска второй очереди Макинской птицефабрики. Для её ввода необходимо строительство производственной инженерной инфраструктуры, ключевые моменты которого сторонами сегодня были детально рассмотрены.

Строительство крупнейшей в центрально-азиатском регионе птицефабрики по выращиванию бройлеров мощностью 50 тыс. тонн мяса в год позволило инвестировать в регион порядка 46 млрд тенге, создать более 900 рабочих мест, увеличить размер среднемесячной заработной платы в Буландынском районе на 30%.

Также состоялась встреча руководителя региона с генеральным директором группы турецких компаний «Сukurova» Иса Доганли, с которым были обсуждены вопросы строительства на территории Буландынского района новой бумажно-упаковочной фабрики. Потребность Макинской птицефабрики в сопутствующих продуктах позволил ей выступить в роли якорного офтейкера для иностранной компании, специализирующейся на производстве картонной продукции.

На сегодняшний день город Макинск находится на пути становления.

«Макинская птицефабрика станет локомотивом дальнейшего развития экономики области в целом. Уже сейчас производственная деятельность фабрики дала импульс малому предпринимательству. Нам важен каждый такой проект и мы со своей стороны будем оказывать всестороннюю поддержку», – подчеркнул аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, приветствуя участников бизнес-форума.

По итогам бизнес-форума между акиматом Акмолинской области и АО «Аitas KZ» подписан меморандум о сотрудничестве.



















