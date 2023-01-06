Бизнес должен вовремя говорить о проблемах – аким СКО

6 Января 2023, 15:00

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров проехал по заводам Петропавловска. Обсуждали планы и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона напомнил, что государство готово оказать поддержку бизнесу.

«Для этого важно вовремя озвучивать проблемные вопросы и совместно искать решение. По итогам ознакомительной поездки по заводам и фабрикам проведу совещание с руководителями предприятий», - написал на своей странице в социальной сети Айдарбек Сапаров.

В списке посещенных предприятий открытый в 2020 году фанерный комбинат. Здесь тоже возникали проблемы - с сырьем. Однако сейчас инвесторы строят еще один завод по производству ДСП, который планируют открыть в 2024 году. Айдарбек Сапаров подчеркнул, что предприятие должно не только использовать местное сырье, но и восстанавливать лесные массивы. В этом вопросе будет разбираться управление природных ресурсов и регулирования природопользования.

«Проинспектировал работу Петропавловского тракторного завода. Здесь достигнут высокий уровень локализации - 56%. Такие предприятия необходимо масштабировать, в том числе и при поддержке государства. Предприятие «Cool Infinity» производит вагоны-термосы. Завод обеспечен портфелем заказов. Получен сертификат для производства вагона с увеличенной грузоподъемностью. Завод станет единственным предприятием в стране, собирающим такие вагоны», - проинформировал Айдарбек Сапаров.

В прошлом году компания «Радуга» запустила фабрику бумажной продукции. Аким области оценил условия работы, созданные на предприятии, и уровень заработной платой.

«Радуга» столкнулась с проблемой дефицита кадров. Управлению координации занятости и социальных программ совместно с акиматом Петропавловска поручил взять на контроль этот вопрос», - написал Айдарбек Сапаров.

Фото со страницы акима области в Facebook