Бизнес должен быть заинтересован в повышении качества товаров – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Правительства РК назвал условия для успешной реализации и внедрения системы маркировки и прослеживаемости товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первое. Работу по расширению перечня маркированных товаров необходимо проводить с учетом процессов внедрения маркировки товаров в государствах ЕАЭС. Это будет способствовать развитию безбарьерной взаимной торговли. Здесь важным вопросом является взаимное признание контрольно-идентификационных знаков», - сказал Аскар Мамин, подводя итоги заседания Правительства.

Он поручил Министерству торговли и интеграции держать данные вопросы на особом контроле и активно взаимодействовать с уполномоченными госорганами стран ЕАЭС.

«Второе. Бизнес должен быть сам заинтересован в повышении качества производимых и продаваемых товаров, в том числе в нанесении маркировки на свою продукцию. Без маркировки будет исключена возможность выхода на зарубежные рынки. Наличие маркировки будет способствовать расширению продаж, в том числе в ЕАЭС, росту производства, увеличению рабочих мест», - отметил Премьер-Министр.

«Министерствам торговли и финансов обеспечить синхронное взаимодействие всех участников системы маркировки товаров с широким информированием бизнес-сообщества», - заключил А.Мамин.

Напомним, ранее Премьер-Министр РК Аскар Мамин заявил, что внедрение системы маркировки товаров повысит конкурентоспособность отечественных производителей на рынке ЕАЭС.