#БізБіргеміз: Территорию двух детсадов очистили от снега сотрудники «Астана LRT»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Десятки работников вышли убирать снег на территорию детских садов «Асыл Бөбек» и «Мөлдір», а также территорию у центральной кассы «Астана LRT», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу транспортной компании.

«Место уборки было выбрано неслучайно. К примеру, детский сад «Асыл бөбек» посещают детки с особыми потребностями, среди них есть дети инвалиды-колясочники. После сильной метели территорию замело снегом и дойти с ребенком на руках к подъезду было очень сложно. Последствия такого сильного бурана пришлось бы расчищать долго, так как сотрудников учреждения для уборки территории не так много, а для родителей и детей чистая тропинка была необходима здесь и сейчас. Такая же ситуация и с центральной кассой. Посетители кассы часто бывают пенсионеры, инвалиды, и многодетные мамы с детьми», - пояснили в пресс-службе.

За несколько часов работы территория учреждений была очищена.

«Сотрудники компании были рады принять участие в такой замечательной акции, а также оказать хоть и небольшую, но помощь в ликвидации стихийного снегопада», - добавили в компании.

Напомним, столичная молодежь запустила в социальных сетях челлендж #БізБіргеміз по уборке снега.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж #БізБіргеміз.

Идея челленджа возникла у волонтеров после обильных снегопадов, последствия которых коммунальные службы устраняют в круглосуточном режиме. К инициативе подключились известный телеведущий, юморист Турсынбек Кабатов, журналист, телеведущий Асхат Садырбай и участники театра «Назар аудар».