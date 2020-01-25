#БiзБiргемiз: сотрудники Минэкологии расчистили от снега сквер в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллектив Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана принял участие в акции по уборке снега в Нур-Султане. Всего в челлендже #БiзБiргемiз приняли участие более 200 сотрудников министерства, включая главу ведомства Магзума Мирзагалиева, передает МИА «Казинформ».

«С коллективом Минэкологии поддержали сегодня акцию по уборке снега в столице. Расчистили сквер на правобережье. В этом году сильные снегопады накрыли Нур-Султан, нужно помочь коммунальным службам. Хорошая традиция в Год волонтеров - помогать. Благодарю всех за участие!» - написал Магзум Мирзагалиев на своей странице в Twitter.

Как сообщила пресс-служба ведомства, силами сотрудников Минэкологии был расчищен от снега сквер на пересечении улиц Кенесары и Республики. С места было вывезено три КАМАЗа со снегом.

Напомним, после обильных снегопадов, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять в круглосуточном режиме, столичная молодёжь организовала марафон по уборке снега, который поддержали по всей стране. Поддержку челленджу выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, назвав его «у местной инициативой в Год волонтера « .