#БізБіргеміз: Сотрудники Департамента экономических расследований убрали снег возле двух школ в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К челленджу «Біз біргеміз» по уборке снега в столице присоединился Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

Сотрудники ДЭР очистили от снега территорию, прилегающую к департаменту, а также территории специальной школы №2 и детской музыкальной школы №1.

«Дети в первую очередь испытывают неудобства в связи с погодными условиями и количеством снега на территории учебных учреждений. Контингент учащихся специальной школы №2 и вовсе составляют дети с нарушением интеллекта в легкой и умеренной степени, а значит, нуждаются в расчистке территории школы в первую очередь», - пояснили в департаменте.





В ведомстве добавили, что сотрудники Департамента экономических расследований были рады поучаствовать в акции, внести свой вклад в жизнь города и комфорт детей.

Напомним, столичная молодежь запустила в социальных сетях челлендж #БізБіргеміз по уборке снега.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж #БізБіргеміз.

Идея челленджа возникла у волонтеров после обильных снегопадов, последствия которых коммунальные службы устраняют в круглосуточном режиме. К инициативе подключились известный телеведущий, юморист Турсынбек Кабатов, журналист, телеведущий Асхат Садырбай и участники театра «Назар аудар».



