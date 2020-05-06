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#Bizbirgemiz: Семьям осужденных помогают продуктами питания

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
6 Мая 2020, 23:45
#Bizbirgemiz: Семьям осужденных помогают продуктами питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках акции «Біз біргеміз» сотрудниками службы пробации Есильского района Департамента УИС г.Нур-Султан совместно с волонтером из числа подучетных лиц была организована адресная социальная помощь продуктами питания нуждающейся семье осужденного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу пробации.

Осужденный А. является инвалидом 2 группы и воспитывает троих малолетних детей. 5 мая его семья смогла получить пакеты с продуктами.

photo Также силами сотрудников службы пробации оказана адресная социальная помощь продуктами питания осужденному Ж., который не имеет постоянного места жительства и работы.

photo Отрадно видеть, как, несмотря на сложившуюся ситуацию в условиях пандемии, люди готовы безвозмездно помогать нуждающимся.

В свою очередь, служба пробации призывает подучетных лиц соблюдать все правила объявленного ЧП, соблюдать меры по профилактике от коронавирусной инфекции.

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