Bizbirgemiz: Семьям осужденных помогают продуктами питания

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках акции «Біз біргеміз» сотрудниками службы пробации Есильского района Департамента УИС г.Нур-Султан совместно с волонтером из числа подучетных лиц была организована адресная социальная помощь продуктами питания нуждающейся семье осужденного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу пробации.

Осужденный А. является инвалидом 2 группы и воспитывает троих малолетних детей. 5 мая его семья смогла получить пакеты с продуктами.

Также силами сотрудников службы пробации оказана адресная социальная помощь продуктами питания осужденному Ж., который не имеет постоянного места жительства и работы.

Отрадно видеть, как, несмотря на сложившуюся ситуацию в условиях пандемии, люди готовы безвозмездно помогать нуждающимся.

В свою очередь, служба пробации призывает подучетных лиц соблюдать все правила объявленного ЧП, соблюдать меры по профилактике от коронавирусной инфекции.