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#БiзБiргемiз: футбольный клуб «Астана» помог пенсионерке
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Астана» совместно с Президентским профессиональным спортивным клубом поддержали челлендж, приуроченный к Году волонтера в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ».
«Считая своим долгом расчистить от снега дворы нашего города, футболисты команды «Астана-Жас», которая выступает в Первой Лиге, вместе с руководством клуба отправились во двор к пенсионерке, проживающей на территории бывшего поселка Тельмана», - сообщается на сайте клуба.
Клуб принял эстафету «Бiз Бiргемiз» от известного юмориста, телеведущего и болельщика «Астаны» Турсунбека Кабатова и передали ее дальше – Казахстанской Федерации Футбола, Профессиональной Футбольной Лиге Казахстана, а также объединениям болельщиков клуба «Олд Бойз» и «12 игрок».
Как сообщалось ранее, столичная молодежь запустила в социальных сетях челлендж по уборке снега. Горожанам предлагают взять инициативу в свои руки и очистить часть дворов от снега, снять это на видео и выложить в сеть с хештегом #Бізбіргеміз.
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