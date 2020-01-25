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#БiзБiргемiз: футбольный клуб «Астана» помог пенсионерке

25 Января 2020 09:00
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#БiзБiргемiз: футбольный клуб «Астана» помог пенсионерке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Футбольный клуб «Астана» совместно с Президентским профессиональным спортивным клубом поддержали челлендж, приуроченный к Году волонтера в Республике Казахстан, передает МИА «Казинформ».

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«Считая своим долгом расчистить от снега дворы нашего города, футболисты команды «Астана-Жас», которая выступает в Первой Лиге, вместе с руководством клуба отправились во двор к пенсионерке, проживающей на территории бывшего поселка Тельмана», - сообщается на сайте клуба.

Клуб принял эстафету «Бiз Бiргемiз» от известного юмориста, телеведущего и болельщика «Астаны» Турсунбека Кабатова и передали ее дальше – Казахстанской Федерации Футбола, Профессиональной Футбольной Лиге Казахстана, а также объединениям болельщиков клуба «Олд Бойз» и «12 игрок».

Как сообщалось ранее, столичная молодежь запустила в социальных сетях челлендж по уборке снега. Горожанам предлагают взять инициативу в свои руки и очистить часть дворов от снега, снять это на видео и выложить в сеть с хештегом #Бізбіргеміз.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку челленджу по очистке столицы от снега







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Ключевые слова: Нур-Султан, Спорт, волонтёрство,
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