Бізбіргеміз: Ещё 28 тысяч семей в столице получат помощь от партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая волна акции «Біз біргеміз!» завершена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур- Султана.

Подведены первые итоги акции «Бiз бipгемiз», стартовавшей в конце марта по инициативе Елбасы. Так, по данным первого заместителя председателя филиала партии «Nur Otan» в г. Нур- Султан Ерлана Каналимова, на данный час продуктовыми наборами обеспечены 7672 семьи.

Всего продукты первой необходимости получат 11 тысяч семей на общую сумму 165 млн тенге, из расчета 15 тысяч тенге - одна продуктовая корзина.

«Списки нуждающихся постоянно обновляются после сверки с базой управления социальной защиты населения и акиматами районов столицы. С 19 марта по сегодняшний день в Общественную приемную столичного филиала партии поступило более 2800 обращений, 80 % из которых решены положительно» , - рассказал Е. Каналимов.

Несмотря на объявленный в городе карантин, сотрудники столичного филиала партии «Nur Otan» продолжают формирование и развозку продуктов, средств гигиены и защиты социально- уязвимым слоям населения. Все задействованные в этом процессе обеспечены специальными защитными костюмами, доставка бесконтактная, то есть до двери квартир получателей. Работа по формированию помощи начинается с раннего утра и до позднего вечера.

«На прошлой неделе мы приступили к раздаче 2 миллионов одноразовых медицинских масок нуждающимся жителям столицы. На сегодняшний день мы обеспечили ими более 15 тысяч семей, это более 750 тысяч масок, из расчета 50 масок на семью», - пояснил Каналимов.

Кроме того, на прошлой неделе медицинским учреждениям, дому престарелых, дому ребенка, подразделениям Управления социальной защиты, полицейским, а также блокпостам было роздано более 16 тысяч бутылок с антисептиками отечественного производства на общую сумму 25 млн тенге.

«Активно продолжаем обеспечивать более 200 одиноко проживающих пенсионеров и пожилых людей горячими обедами, которые готовят в столичных ресторанах», - отметил первый заместитель председателя филиала партии «Nur Otan» в г. Нур- Султан.

Созданный по поручению Первого Президента РК- Елбасы, Лидера партии «Nur Otan» фонд «Біз біргеміз!» на сегодняшний день оказал финансовую помощь 14 478 семьям на общую сумму 723 млн 900 тысяч тенге. По 50 тысяч получили граждане по семи категориям. В их числе - малообеспеченные и многодетные семьи - не получатели АСП по данным социальных педагогов (1885 чел.), инвалиды первой группы, не получающие АСП (1895 чел.), лица, осуществляющие уход за ребенком инвалидом, не получатели АСП (5288 чел.), пенсионеры получающие минимальную пенсию и ниже (79 чел.), сироты (510 чел.), участники и инвалиды ВОВ и приравненные к ним (2181 чел.), а также труженики тыла (2640 чел.).

«В рамках второй волны, которая стартует в начале мая, помощь получат 28073 семьи, в том числе все получатели АСП, инвалиды 2 группы и другие. Всего, в рамках акции в столице охвачены более 53 тысяч семей», - заключил Каналимов.