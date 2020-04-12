Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

#Bizbirgemiz: Более 80 семьям оказана помощь в Капшагае

Автор:  
Хасан Еспанов
12 Апреля 2020, 10:11
#Bizbirgemiz: Более 80 семьям оказана помощь в Капшагае

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - С момента объявления режима чрезвычайного положения в стране, государством, меценатами и общественными деятелями города Капшагая Алматинской области оказывается поддержка социально-уязвимым слоям населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До сегодняшнего дня, как сообщили в акимате города, была оказана помощь 342 семьям.

«11 апреля отделом предпринимательства, занятости и социальных программ, Капшагайским городским филиалом партии «Nur Otan» и волонтерами города в рамках инициированной Главой государства акции «Bizbirgemiz» розданы продуктовые корзины 81 семье. Подобная помощь оказывается малоимущим, инвалидам, одиноким престарелым и многодетным семьям. Данные меры оказания социальной поддержки будут продолжены», - рассказали в акимате.


Алматинская область   Социальная поддержка   Нур Отан   Акимат   Волонтёрство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны