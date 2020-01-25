#БiзБіргеміз: акмолинцы поддержали челлендж по уборке снега

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинцы поддерживают челлендж «Бiз біргеміз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев призвал жителей региона поддержать шагающий по стране челлендж по уборке снега «Бiз біргеміз», обратившись к кокшетауцам в Instagram .

«Уважаемые горожане, я поддерживаю инициативу акимата города Кокшетау по уборке снега, акцию «Бiз біргеміз», призываю жителей города активно участовать. Нужно сказать, что коммунальные службы города только за последнее время вывезли 175 тысяч кубов снега. Давайте сделаем наш город чище! Бiз біргеміз!» - обратился замакима к кокшетауцам.

Между тем, челлендж «Бiз біргеміз» уже поддержали жители и других населенных пунктов области. К примеру, сотрудники и пациенты областного центра психологического здоровья в селе Раздольном, как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения региона, очистили территорию средней школы населенного пункта.

«Очень хорошая, нужная акция! Со следующей недели пойдём убирать снег к одиноким старикам в деревне, так что челлендж продолжится», - отметила заведующая отделением реабилитации Слушаш Бекмагамбетова.

Напомним, после обильных снегопадов, последствия которых коммунальным службам пришлось устранять в круглосуточном режиме, столичная молодёжь организовала марафон по уборке снега, который поддержали по всей стране.