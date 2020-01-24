#БізБіргеміз: акимат столичного района «Алматы» поддержал челлендж

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники аппарата акима района «Алматы» вместе с неравнодушными жителями и обслуживающей организацией в рамках челленджа «Біз біргеміз» провели очистку дворовой территории от снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

«Мы, сотрудники аппарата акима района «Алматы» решили не оставаться в стороне и вместе с коллегами, неравнодушными жителями и обслуживающей организацией провели очистку дворовой территории по улице Мустафина от снега, поддержав инициативу известного артиста Турсынбека Кабатова, набирающей популярность среди жителей города. За прошедшие сутки в районе «Алматы» вывезено более 9 000 кубометров снега, уборка осуществляется круглосуточно.

Наша акция – не одноразовая, мы с коллегами будем еженедельно выходить и очищать дворы от снега. Хочу от лица акимата района «Алматы» передать эстафету нашим коллегам Байконурского, Сарыаркинского, Есильского районов и приглашаю их принять участие в акции #БізБіргеміз», - отметил заместитель акима района «Алматы» Марлен Касенов.

Напомним, столичная молодежь запустила в социальных сетях челлендж по уборке снега.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж #БізБіргеміз по уборке снега.

Идея челленджа возникла у волонтеров после обильных снегопадов, последствия которых коммунальные службы устраняют в круглосуточном режиме. К инициативе подключились известный телеведущий, юморист Турсынбек Кабатов, журналист, телеведущий Асхат Садырбай и участники театра «Назар аудар».



