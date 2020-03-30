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#Біз біргеміз: Волонтеры «Nur Otan» оказали помощь почти 18 тысячам семей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
30 Марта 2020, 21:20
#Біз біргеміз: Волонтеры «Nur Otan» оказали помощь почти 18 тысячам семей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Біз біргеміз!» партия «Nur Otan» продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек в Instagram, передает МИА «Казинформ».

На сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и другим.

«Чтобы не останавливать бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, обеспечиваем наших волонтеров в столице и Алматы защитными биологическими костюмами. Аналогичные средства защиты должны быть и у волонтеров в других городах», - написал Бауыржан Байбек.

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Стоит отметить, что в соответствии с поручением руководства страны ранее партия «Nur Otan» усилила работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии.
Как уточнили в «Nur Otan», речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях.
По информации пресс-службы, для оперативного реагирования на обращения граждан также усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов общественных приемных «Nur Otan».

Call-центр: 8 800 080 44 41
Электронная почта: komek@nurotan.kz
WhatsApp: 8 700 800 44 41
FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=100034706720426
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