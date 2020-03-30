Біз біргеміз: Волонтеры «Nur Otan» оказали помощь почти 18 тысячам семей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению Елбасы в рамках инициированной Главой государства акции «Біз біргеміз!» партия «Nur Otan» продолжает оказывать поддержку социально уязвимым слоям населения в период борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек в Instagram, передает МИА «Казинформ».

На сегодня помощь оказана почти 18 тысячам семей, в том числе одиноким пожилым людям, гражданам с особыми потребностями и другим.



Стоит отметить, что в соответствии с поручением руководства страны ранее партия «Nur Otan» усилила работу комиссий партийного контроля и общественных советов по противодействию коррупции в регионах, чтобы обеспечить контроль по обращениям граждан в общественные приемные партии. Как уточнили в «Nur Otan», речь идет о жалобах на должностных лиц, не реагирующих на обращения граждан, не берущих на себя ответственность и не принимающих своевременные решения, а также по резонансным вопросам, поднимаемым населением в СМИ и социальных сетях. По информации пресс-службы, для оперативного реагирования на обращения граждан также усилена работа Call-центра и онлайн-сервисов общественных приемных «Nur Otan».

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«Чтобы не останавливать бесконтактную доставку товаров первой необходимости нуждающимся, обеспечиваем наших волонтеров в столице и Алматы защитными биологическими костюмами. Аналогичные средства защиты должны быть и у волонтеров в других городах», - написал Бауыржан Байбек.