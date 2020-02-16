Біз біргеміз: военнослужащие РгК «Восток» помогают ветеранам в очистке снега

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Военнослужащие регионального командования «Восток» помогают ветеранам и инвалидам в очистке снега, передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе РгК «Восток» рассказали, что волонтеры воинских частей помогли специальной школе №6 для детей с ограниченными возможностями здоровья и ветерану Тимофею Антонову в уборке снега с территории и с крыш зданий.

«Развитие волонтерства – это сейчас очень важная задача. Мы помогаем ветеранам, одиноким пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, которые не могут сами расчистить свой двор. Прибыв на место, и ознакомившись с ситуацией, 2-3 волонтера приступают к уборке снега, а остальные помогают в быту», — рассказал подполковник Чакенов Ринат, заместитель командира части по воспитательной работе.

Стоить отметить, что военнослужащие регионального командования «Восток» активно принимают участие в различных мероприятиях. Так, например, они одними из первых поддержали челлендж популярного артиста Турсынбека Кабатова и помогли жителям с уборкой снега. Кроме этого, команда волонтеров в январе организовали горячий чай и легкий перекус для работников коммунальных служб, которые занимались расчисткой снега после метелей.