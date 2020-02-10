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вчера 10:35
«Біз біргеміз»: во дворах пожилых людей убрали снег спасатели СКО
10 Февраля 2020 02:50
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Кызылжарского района помогли пожилым людям убрать снег со двора, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, адреса нуждающихся в помощи сотрудники гражданской защиты взяли в акимате района. Молодые спасатели, поддержавшие челлендж «Біз біргеміз», уверены, что большинству людей нужна не только физическая помощь, но и простое общение.
«У многих нет ни сил, ни времени вовремя убирать снег со своих дворовых территорий. Ребята с удовольствием помогли Рахимжановой Шарипе апа, проживающей в ауыле Байтерек. Она говорит, что, когда подавала заявку в акимат, даже и не надеялась на столь быструю помощь», – сказал пожарный Аблайхан Жаксылык.
К акции «Біз біргеміз» подключается и североказахстанская молодежь. Ребята помогают убирать снег с улиц Петропавловска, которого в этом году выпало в два раза больше нормы. Снежным ожидается и февраль.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Видео,
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