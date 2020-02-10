+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: 4 °С
USD 378.31 EUR 414.36
RUB 5.93 CNY 54.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Біз біргеміз»: во дворах пожилых людей убрали снег спасатели СКО

10 Февраля 2020 02:50
Поделиться:
«Біз біргеміз»: во дворах пожилых людей убрали снег спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Спасатели Кызылжарского района помогли пожилым людям убрать снег со двора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В КазНУ дан старт челленджу «Қайырымды қоғам»
Акцию «Мы вместе» поддержали около 50 тысяч человек Біз біргемiз: от снежного плена освободили дома сельчан в пригороде Семея #БiзБіргеміз: Столичная Ассамблея народа Казахстана помогла в очистке дворов от снега

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, адреса нуждающихся в помощи сотрудники гражданской защиты взяли в акимате района. Молодые спасатели, поддержавшие челлендж «Біз біргеміз», уверены, что большинству людей нужна не только физическая помощь, но и простое общение.

«У многих нет ни сил, ни времени вовремя убирать снег со своих дворовых территорий. Ребята с удовольствием помогли Рахимжановой Шарипе апа, проживающей в ауыле Байтерек. Она говорит, что, когда подавала заявку в акимат, даже и не надеялась на столь быструю помощь», – сказал пожарный Аблайхан Жаксылык.

К акции «Біз біргеміз» подключается и североказахстанская молодежь. Ребята помогают убирать снег с улиц Петропавловска, которого в этом году выпало в два раза больше нормы. Снежным ожидается и февраль.





Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Видео,
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив