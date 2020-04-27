«Біз біргеміз!»: полицейские Семея оказали помощь нуждающимся  семьям

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Полицейские Семея оказали помощь нуждающимся семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.
«На днях передали пакеты, содержащие социально значимые продукты семьям. Мы таким образом хотим показать, что мы вместе, что мы солидарны в борьбе с вирусом. Если можем чем-то помочь в столь нелёгкий период, то должны это сделать. Берегите себя и своих близких!» — прокомментировал поступок своих подопечных заместитель начальника УВД города Семея подполковник полиций Сунгат Адилбеков.
В полиции отметили, что это трудное время самая главная задача – это сохранить свое здоровье, здоровье своих близких и родных — Біз біргеміз!