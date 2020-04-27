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«Біз біргеміз!»: полицейские Семея оказали помощь нуждающимся  семьям

Автор:  
Руслан Шакабаев
27 Апреля 2020, 21:20
«Біз біргеміз!»: полицейские Семея оказали помощь нуждающимся  семьям

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — Полицейские Семея оказали помощь нуждающимся семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве рассказали, что многие предприятия приостановили свою работу, из-за чего некоторые семьи оказались в трудном положении. Следователи управления полиции посчитали своим гражданским долгом помочь нуждающимся.

«На днях передали пакеты, содержащие социально значимые продукты семьям. Мы таким образом хотим показать, что мы вместе, что мы солидарны в борьбе с вирусом. Если можем чем-то помочь в столь нелёгкий период, то должны это сделать. Берегите себя и своих близких!» — прокомментировал поступок своих подопечных заместитель начальника УВД города Семея подполковник полиций Сунгат Адилбеков.

В полиции отметили, что это трудное время самая главная задача – это сохранить свое здоровье, здоровье своих близких и родных — Біз біргеміз!

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Фото: Пресс-служба УП г. Семея

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