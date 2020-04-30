«Біз біргеміз!»: патрульные полицейские Семея оказали помощь 25 нуждающимся семьям

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ — В Семее личный состав батальона патрульной полиции в рамках республиканской акции «Біз біргеміз!» оказал помощь нуждающимся семьям, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления полиции.

В ведомстве сообщили, что 28 апреля личный состав батальона патрульной полиции города под хэштэгом единой республиканской акции «#Bizbirgemiz!» помогли 25 многодетным и малообеспеченным семьям продуктами питания.

«Инициативу участвовать в акции «Біз біргеміз!« сотрудники батальона поддержали единогласно. Буквально за один день стражи порядка собрали необходимые денежные средства в размере около одного миллиона тенге и купили продукты первой необходимости: мука, сахар, оборочка, подсолнечные масло, сгущенка, конфеты, печенье, овощи и фрукты и развезли по домам» - рассказал командир батальона патрульной полиции подполковник полиции Н.Заманбекулы.

Семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, поблагодарили полицейских за проявленную заботу и внимание, и пожелали им успехов в их нелегком труде.

В пресс-службе добавили, что республиканская акция «Біз біргеміз!» приобрела в эти дни особый смысл. Обращаясь к народу, Глава государства призвал казахстанцев «сохранять спокойствие, помогать друг другу, беречь себя и близких». Будучи патриотами своей страны сотрудники батальона патрульной полиции УП города Семея, поддержали республиканскую акцию.

Фото: пресс-служба УП г. Семея