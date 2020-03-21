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«Біз біргеміз! Nur Otan»: предприниматели Атырау поддержали акцию и собрали 35 млн тенге

21 Марта 2020 23:15
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«Біз біргеміз! Nur Otan»: предприниматели Атырау поддержали акцию и собрали 35 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в ходе акции «Біз біргеміз! Nur Otan» за день собрали 35 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Атырауские предприниматели активно поддержали стартовавшую единую республиканскую акцию «Біз біргеміз! Nur Otan». Только за один банковский день мы получили подтверждающие документы о перечислении в специальный фонд 35 млн тенге. 13 миллионов уже поступило. Цель акции - обеспечить антисептическими средствами, медицинскими масками и продуктами первой необходимости нуждающихся, а в число получателей такой помощи входят одинокие пожилые люди, малообеспеченные многодетные семьи, люди с особыми потребностями. Сегодня подготовлено больше 500 продуктовых наборов, 100 из них уже вручены тем, кто нуждается в поддержке общества», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» аким города Атырау Кайрат Уразбаев.

Аким также отметил, что в акции изъявили желание принять участие не только представители бизнеса, но и рядовые жители города.




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Ключевые слова: Атырауская область, Нур Отан, Коронавирус,
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Автор:

А. Соколов

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