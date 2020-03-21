«Біз біргеміз! Nur Otan»: предприниматели Атырау поддержали акцию и собрали 35 млн тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау в ходе акции «Біз біргеміз! Nur Otan» за день собрали 35 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атырауские предприниматели активно поддержали стартовавшую единую республиканскую акцию «Біз біргеміз! Nur Otan». Только за один банковский день мы получили подтверждающие документы о перечислении в специальный фонд 35 млн тенге. 13 миллионов уже поступило. Цель акции - обеспечить антисептическими средствами, медицинскими масками и продуктами первой необходимости нуждающихся, а в число получателей такой помощи входят одинокие пожилые люди, малообеспеченные многодетные семьи, люди с особыми потребностями. Сегодня подготовлено больше 500 продуктовых наборов, 100 из них уже вручены тем, кто нуждается в поддержке общества», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» аким города Атырау Кайрат Уразбаев.

Аким также отметил, что в акции изъявили желание принять участие не только представители бизнеса, но и рядовые жители города.