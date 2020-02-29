«Біз біргеміз»: что делают и о чем мечтают жамбылские волонтеры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, по каким направлениям движения волонтеров Жамбылской области «Біз біргеміз» работают волонтеры-студенты, о мечтах и планах на перспективу, рассказали в Таразском государственном университете имени М.-Х. Дулати, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации медиаслужбы Таразского государственного университета имени М.-Х. Дулати, в составе движения волонтеров Жамбылской области «Біз біргеміз» более 150 волонтеров, пятая часть которых учится в ТарГУ.

- Движению «Біз біргеміз» начало было положено 23 декабря 2015 года, - рассказал координатор волонтерского движения «Біз біргеміз», студент юридического факультета ТарГУ Ернар Жылысбаев. - Хотя еще раньше, в 2010 году, в нашей стране появилась Национальная волонтерская сеть (НВС). Добровольное объединение граждан и юридических лиц было создано для развития в нашем обществе культуры волонтерства, инициатив и волонтерской деятельности среди простых граждан, институтов гражданского общества, бизнес-сектора и государственных структур. Затем в 2016 году в рамках Плана нации «100 конкретных шагов» был принят специальный закон о волонтерской деятельности, подписанный Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Таким образом, был заложен фундамент для системного развития волонтерства в нашей стране. Сейчас действует сайт qazvolunteer.kz – это единая информационная платформа волонтера.

- Годом волонтера объявил 2020 год Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Что нового появилось в деятельности волонтеров?

- С 2020 года обозначены актуальные направления и проекты в волонтерстве. Это «Саулық» - медицинское волонтерство, «Таза әлем» - экологическое волонтерство, «Асыл мұра» - сохранение материального и духовного, культурного, исторического наследия, «Қамқор» - работа добровольцев в домах престарелых, «Білім» - образовательный проект (помощь старшеклассникам сельских школ по подготовке к ЕНТ, обучение английскому языку и компьютерной грамотности), «Үміт» поиск документов, повествующих о подвигах наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны, «Сабақтастық» - волонтеры могут взять шефство над детьми из детских домов.

Сегодня волонтерство является мощным общественным движением, в нем участвуют преимущественно молодые люди, студенты. В таком движении как «Біз біргеміз» участвуют 30 студентов ТарГУ имени М.-Х. Дулати.

- Чем конкретно вы занимаетесь?

- Изначально у нас было спортивное направление, и мы работали вместе с областным управлением физической культуры на некоторых крупных спортивных мероприятиях. В качестве волонтеров помогали на Международном турнире памяти Динмухаммеда Конаева, участвовали в спортивном марафоне, на боксерских турнирах «Astana Arlans». Затем постепенно стал расширяться наш фронт работ. Мы были донорами, сдавали кровь. Занимались благотворительностью. Вместе с МК «Jas Otan» нашего вуза провели благотворительную ярмарку. Вырученные средства пошли на помощь семье с низким достатком. Вместе с волонтерской сетью «Харекет» провели благотворительный концерт. В рамках проекта «Smail» для ребят из Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовали детям досуг – посещение кинотеатра в Таразе с чаепитием.

В настоящее время у нас есть такие направления, как благотворительность, спорт, искусство, экология, туризм, история, психологическая помощь тем людям, которые хотят изменить свое сознание, почувствовать уверенность, побороть психологические комплексы.

Этот год в Казахстане объявлен Годом волонтера, и это дает определенный стимул. Хочется отметить, что «Лучшим волонтером» был назван студент нашего вуза. На республиканском слете волонтеров «V 2020», который прошел в Алматы и был приурочен к завершению Года молодежи и старту Года волонтера, участник нашего движения, студент факультета «Социально-гуманитарных наук» ТарГУ Сейфулла Маденов был награжден в номинации «Лучший волонтер». На этот слет прибыли активисты, организаторы добровольных групп со всего Казахстана.

- О чем мечтают жамбылские волонтеры?

- Хотелось бы, чтобы больше спонсоров включились в движение волонтеров. Сегодня много проблем, которые надо решать совместными усилиями, при поддержке всего общества. А еще ожидаем поддержку в реализации наших проектов. А их немало. Например, у нас есть задумка посадить «Сад будущего». Хотелось бы, чтобы будущий сад расположился в красивом месте, и чтобы как можно больше людей, детей могли там отдыхать. Хотелось бы реализовать проект «Скорая помощь», в рамках которого научили бы всех желающих оказывать первую срочную медицинскую помощь тем, кому она жизненно необходима. Кроме того, неплохо было бы в нашем вузе открыть благотворительную организацию, которая помогала бы нуждающимся.

- Спасибо за беседу!