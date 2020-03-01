Біз біргеміз: Более 30 литров крови сдали в Нур-Султане волонтеры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 70 столичных волонтеров в рамках акции «Біз біргеміз» в преддверии Дня благодарности сдали кровь в научно-производственном центре трансфузиологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В благотворительном мероприятии приняли участие более 70 волонтеров. Один из них – Аян Ерментаев, который принимает участие в добровольной донации уже пятый год подряд. Аян и его друзья сдали по 450 миллилитров крови каждый.

«Мы на постоянной основе принимаем участие в мероприятиях по сдаче крови в качестве донора. Убежден, что поступок одного донора может спасти, как минимум одну человеческую жизнь. Благодаря нашей помощи чьим-то мамам, отцам, детям, братьям и сестрам спасут жизнь. Своим примером мы хотим вдохновить всех астанчан, способных помочь нуждающимся в переливании крови людям. Каждый должен понимать, что в положении нуждающегося может оказаться он сам или его близкие»,- говорит Аян.

Необходимо отметить, что столичные волонтеры с начала зимнего периода регулярно помогают с очисткой снега и наледи во дворах ветеранам, пенсионерам, одиноким мамам и другим категориям населения, которые нуждаются в заботе. В настоящее время в рамках проекта «Ардагерлерге мың алғыс» молодые активисты доставляют корзину продуктов питания ветеранам Великой Отечественной войны.

По словам врача научно-производственного центра трансфузиологии Айдоса Кенжина, каждый день сдавать кровь приходят около 100 человек.

«За последние два года растет число лиц, участвующих в донации. В частности, в 2018 году донорами стали около 34 тысяч человек, в 2019 году – около 35 тысяч. Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование. Существуют определенные противопоказания к донорству. У лица, прошедшего медосмотр, по стандарту 450 миллилитров крови берется за 10-12 минут», - сказал врач.

Врачи предупреждают, что жители, желающие присоединиться к акции, перед сдачей крови должны отказаться от алкоголя, сигарет и не принимать медицинские препараты. Также в день донации питание необходимо свести к минимуму.



