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    17:35, 15 Май 2024 | GMT +6

    Бывший политик ФРГ приговорен судом к наказанию за растление несовершеннолетних

    Бывший политик ФРГ приговорен судом к наказанию за растление несовершеннолетних
    Фото: Bernd Thissen / dpa

    На этой неделе региональный суд города Бохум (ФРГ) приговорил бывшего местного политика Даниэля Вольского к трем годам и шести месяцам тюремного заключения за растление несовершеннолетних, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    По данным немецких СМИ, суд приговорил бывшего мэра города Люнен Д. Вольского (41 год) к тюремному сроку за криминальные действия в отношении подростков и хранение детской порнографии.

    Бывший политик сделал исчерпывающее признание, добавили СМИ Германии. Он также выплатил компенсацию за боль и страдания всем пострадавшим детям и молодым людям. Сразу после оглашения приговора судьи отменили ордер на арест Вольского. После более чем 200 дней заключения экс-политик снова на свободе.

    Суд счел доказанным, что 41-летний мужчина с начала 2018 года несколько раз договаривался о половых контактах с несовершеннолетними.

    — Обычно он давал подросткам в возрасте от 14 до 17 лет деньги в обмен на сексуальные действия. Встречи проходили в Бохуме, Дортмунде и Люнене. Также несколько раз обменивались обнаженными фотографиями через интернет-порталы или мессенджер WhatsApp, — говорится в сообщениях прессы.

    В приговор также включены несколько эпизодов хранения детской порнографии.

    Бывший политик просидел на скамье подсудимых пять недель. На второй день суда Д. Вольский дал признательные показания и выплатил потерпевшим компенсацию до 1000 евро.

    Теги:
    Несовершеннолетние Политика Мировые новости Германия
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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