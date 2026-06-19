Бывшие президенты США открыли центр Обамы в Чикаго

44-й президент США Барак Обама официально открыл свой президентский центр в Чикаго, призвав защищать демократию. На сцене рядом с ним стояли трое бывших президентов страны — Джо Байден, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон с супругами, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

В числе зрителей в зале находились бывший вице-президент Камала Харрис, многие ведущие демократы, звезды первой величины, спортсмены и другие всемирно известные личности.

— Я надеюсь, что этот центр станет подтверждением того, насколько особенной и драгоценной является наша демократия, и напомнит нам, чего мы можем достичь, принимая на себя общую ответственность граждан, — сказал первый темнокожий президент страны.

Действующий президент Дональд Трамп был заметен и своим физическим отсутствием, и тем, что его не упомянул ни один из выступавших. В феврале Трамп назвал центр стоимостью 850 миллионов долларов «полной катастрофой».

— Восемь лет в горниле — и ни разу ты в нем не расплавился. Ни разу не позволил ему ожесточить тебя. Ты сделал самую тяжелую работу в мире похожей на прогулку по этому прекрасному парку, — сказала Мишель Обама, обратившись к мужу.

Слушая ее слова, Обама смахнул слезу.

На сцене побывали Боно, Джон Ледженд, Кристина Агилера, Брюс Спрингстин и Стиви Уандер, который завершил шоу песней «Higher Ground».

— Это не монумент Обамам, — сказала исполнительный директор Фонда Обамы Валери Джарретт. — Это дань уважения всем тем, кто сделал этот путь возможным.

Широкая публика сможет посетить центр начиная с Дня освобождения — Juneteenth. Билеты распроданы до конца октября; ежегодно кампус площадью почти 20 акров планирует принимать более миллиона посетителей.