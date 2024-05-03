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    15:39, 03 Май 2024 | GMT +6

    Бывшему отелю Боранбаева в Астане нашли нового управляющего

    Comfort Hotel Astana
    Фото: facebook.com/comforthotel.kz

    Принадлежавший Кайрату Боранбаеву Comfort Hotel Astana перешел под управление американской компании, сообщили в столичном акимате, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Торги, проведенные управлением по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны, позволили компании получить право управления гостиницей с возможностью выкупа. Стартовая цена составила 3 919 431 715 тенге, с гарантийным взносом в 587,9 миллиона тенге.

    По условиям торгов, продажа возможна даже одному участнику.

    Invesco PowerShares Capital Management, американская инвестиционная компания, приобрела комплекс за 3 920 000 000 тенге. 

    Ранее заместитель председателя Агентства по финмониторингу Женис Елемесов рассказал о  возмещении ущерба государству предпринимателем Кайратом Боранбаевым.

    Напомним, по решению суда в доход государства у бизнесмена было конфисковано имущество:

    - коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по ул. Аль-Фараби 77/7-1, стоимостью 686 млн тенге;

    - денежные средства, размещенные на счету в «Народном банке» в размере 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге;

    - денежные средства, размещенные на разных счетах в «Народном банке» на сумму 5 млн 685 тысяч 727 долларов США, 1 млн 170 тысяч 329 долларов США 755 млн 859 тысяч 601 тенге, 193 млн 170 тысяч 137 тенге.

    В рамках расследования по факту хищения средств при импорте природного газа Боранбаевым возмещен материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге.

    Боранбаев также добровольно вернул в госсобственность активы стоимостью свыше 90 млрд тенге.

    В прошлом году, спустя месяц после задержания Кайрата Боранбаева подконтрольные ему платные парковки вернули акимату Алматы. В частности, речь идет о 70% доли ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли в ТОО «Alan Parking».

    Еще 120 млрд тенге вернул в бюджет Кайрат Боранбаев дополнительно.

    Теги:
    Возврат активов Кайрат Боранбаев Астана Акимат
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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