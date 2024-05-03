Бывшему отелю Боранбаева в Астане нашли нового управляющего

Принадлежавший Кайрату Боранбаеву Comfort Hotel Astana перешел под управление американской компании, сообщили в столичном акимате, передает корреспондент агентства Kazinform.

Торги, проведенные управлением по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны, позволили компании получить право управления гостиницей с возможностью выкупа. Стартовая цена составила 3 919 431 715 тенге, с гарантийным взносом в 587,9 миллиона тенге.

По условиям торгов, продажа возможна даже одному участнику.

Invesco PowerShares Capital Management, американская инвестиционная компания, приобрела комплекс за 3 920 000 000 тенге.

Ранее заместитель председателя Агентства по финмониторингу Женис Елемесов рассказал о возмещении ущерба государству предпринимателем Кайратом Боранбаевым.

Напомним, по решению суда в доход государства у бизнесмена было конфисковано имущество:

- коммерческое помещение с земельным участком в городе Алматы по ул. Аль-Фараби 77/7-1, стоимостью 686 млн тенге;

- денежные средства, размещенные на счету в «Народном банке» в размере 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге;

- денежные средства, размещенные на разных счетах в «Народном банке» на сумму 5 млн 685 тысяч 727 долларов США, 1 млн 170 тысяч 329 долларов США 755 млн 859 тысяч 601 тенге, 193 млн 170 тысяч 137 тенге.

В рамках расследования по факту хищения средств при импорте природного газа Боранбаевым возмещен материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге.

Боранбаев также добровольно вернул в госсобственность активы стоимостью свыше 90 млрд тенге.

В прошлом году, спустя месяц после задержания Кайрата Боранбаева подконтрольные ему платные парковки вернули акимату Алматы. В частности, речь идет о 70% доли ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли в ТОО «Alan Parking».

Еще 120 млрд тенге вернул в бюджет Кайрат Боранбаев дополнительно.