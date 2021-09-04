Битва за Панджшер: талибы наступают на последний неподконтрольный им район Афганистана

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - По приходящим из Афганистана сообщениям, в окрестностях Панджшерской долины, последнего оплота сопротивления талибам, с минувшей ночи продолжаются упорные бои. Стороны конфликта дают противоречивую информацию о происходящем. Ситуация нестабильная, обе стороны заявляют, что одерживают верх, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-би-си.

Рейтер пишет со ссылкой на три источника в «Талибане» (террористическая организация, запрещенная в России), что силы талибов взяли под свой контроль весь Афганистан, включая Панджшерскую долину. Подтвердить эти сообщения из независимых источников не удалось.

Между тем, бывший вице-президент Амрулла Салех, который после бегства главы государства Ашрафа Гани заявил, что продолжит борьбу, опроверг слухи в соцсетях о том, что он бежал из страны. В доказательство он прислал Би-би-си видеообращение, в котором назвал безосновательными сообщения о своем бегстве.

«Нет сомнений в том, что мы находимся в сложной ситуации, мы находимся под постоянным давлением талибов», - сказал он, написав в «Твиттере», что сопротивление продолжается.

Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид утверждает, что талибы отбили у «Фронта национального сопротивления» (ФНС) некоторые территории внутри долины и нанесли противнику тяжелые потери.

Представитель ФНС Фахим Дашти заявил Би-би-си, что наступление, ведшееся с двух сторон, отражено, фронт продолжает контролировать все входы в долину и даже выдвинулся за ее пределы.

По его словам, потери талибов составили около 350 человек убитыми, порядка 50 боевиков попали в плен.

По имеющимся сведениям, в Панджшерской долине собрались тысячи вооруженных и подготовленных противников «Талибана»

Обе стороны заявили, что наступление талибов на долину возобновилось после провала попытки договориться об условиях прекращения огня.

Панджшер - единственная из 34 провинций Афганистана, не покорившаяся талибам. Это окруженная высокими горами долина площадью 3610 кв км с населением в 173 тысячи человек. Она располагается в 125 км к северо-востоку от Кабула и недалеко от ключевой автомагистрали, связывающей север и юг страны.

Природные условия делают ее естественной крепостью. Единственная проезжая дорога через ущелье тянется вдоль реки и окружена высокими горами (до 6 тыс. метров). Вести наступательные боевые действия в таких условиях крайне сложно.

В Панджшере живут афганские таджики, тогда как «Талибан» представляет пуштунское большинство.

После падения Кабула 15 августа Панджшер стал центром притяжения для военнослужащих афганской армии и сил безопасности, не пожелавших сложить оружие.

«Фронт национального сопротивления» возглавляет 32-летний Ахмад Масуд-младший по прозвищу «Панджшерский львенок».

«Львом» называли его отца Ахмада Шаха Масуда - крупного полевого командира моджахедов, сражавшегося сначала с советской армией, а затем с талибами. В 2001 году, за несколько дней до начала американской операции в Афганистане, он погиб в результате покушения, устроенного боевиками «Аль-Каиды» (группировка признана террористической и запрещена в России).

По имеющимся оценкам, фронт располагает 12-15 тысячами вооруженных бойцов, в том числе хорошо подготовленных афганских спецназовцев. Силы «Талибана» составляют порядка 50 тысяч человек. Но наступать в горной местности даже при численном превосходстве намного труднее, чем обороняться.

Тем временем поступают сообщения о разногласиях в лагере талибов, тормозящих формирование нового правительства.

Основными соперниками выступают полевой командир Сираджуддин Хаккани, контролирующий со своими людьми Кабул, и сын покойного основателя движения муллы Омара мулла Якуб. На чью сторону склоняется лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада, пока неизвестно.