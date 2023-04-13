Битва титанов и итальянские разборки – что подарили болельщикам матчи Лиги чемпионов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Европе состоялись первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В противостояниях не обошлось без сенсаций, хотя вряд ли может быть по-другому, когда жребий свел между собой признанных экспертами фаворитов, либо команды из одной страны. Но обо всем по порядку.

Манчестер Сити – Бавария 3:0

Все футбольные гурманы были в предвкушении именно от этого двухматчевого противостояния, поскольку именно эти два клуба, помимо мадридского Реала, входят в число главных трех фаворитов турнира. Именно эти команды показывают наиболее качественную и стабильную игру в чемпионатах и в самом главном европейском футбольном турнире. Бавария в этом розыгрыше Лиги чемпионов и вовсе одержала победы во всех шести матчах группового турнира, а потом выбила из розыгрыша звездный Пари-Сен-Жермен с Месси во главе. Тем не менее, англичан удивить не удалось. Сити грамотно выстраивал оборону и прессинг в атаке, что привело к трем забитым мячам и крупной победе, отличились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанн. Бавария же не смогла распечатать ворота Эдерсона, а потому подходит к ответному матчу явным аутсайдером. Но это Бавария – клуб, который славится своими волевыми качествами и от которого ожидать можно все. Так что ответный матч интригует едва ли не больше первого.

Бенфика – Интер 0:2

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Миланский Интер сделал все, чтобы сделать один из полуфиналов турнира чисто итальянским – соперником победителя этой пары станет кто-то из дуэта Милан – Наполи. Миланцы неожиданно победили на выезде с разницей в два мяча, сделав задачу Бенфики в ответном матче очень и очень сложной. Теперь португальцам для выхода в полуфинал будет нужно забивать как минимум дважды, при этом не пропустив. Победу же «нерадзурри» принесли точный кивок головой в исполнении Барелы и точный удар с пенальти от Лукаку. Вопреки ожиданиям, Интер в этом матче атаковал немного, зато очень качественно. Бенфика же, несмотря на игровое преимущество, не сумело воплотить его в забитые мячи и теперь рискует вылететь на стадии 1/4 при очень симпатичной атакующей игре.

Реал – Челси 2:0

Перед столь важным матчем руководство лондонцев решило сменить главного тренера команды, и у руля команды, хоть и временно, вновь встал Фрэнк Лэмпард. Грэм Поттер быстро исчерпал лимит доверия владельцев клуба чередой неудачных результатов. Забегая вперед скажем, что это «синим» не помогло – действующий обладатель кубка Лиги чемпионов Реал без особого труда на своем поле взял верх над соперником. По голу в каждом из таймов забили Карим Бензема и Марко Асенсио, принеся своей команде победу на своем поле и существенно увеличив ее шансы на выход в следующий круг. Сложно теперь будет дружине Лэмпарда, однако на родном Стэмфорд Бридж шансы у Челси есть всегда.

Милан – Наполи 1:0

Фото: VALERIO PENNICINO/GETTY IMAGES

Мало того, что обе команды из Италии ежегодно борются за «скудетто» и знают друг друга, как свои пять пальцев, так еще и волею судьбы и жребия командам предстояло сыграть подряд три матча между собой – один в Серии «А» и два в Лиге чемпионов. Изначально безоговорочным фаворитом пары считался Наполи, катком проехавшийся во всем соперникам на групповом этапе, включая Ливерпуль, и проделав то же самое с немецким Айнтрахтом в 1/8 турнира. Милан со скрипом вышел из группы и чудом прошел Тоттенхэм на той же стадии. Однако, после матча недельной давности в рамках чемпионата Италии, где Милан сенсационно разгромил Наполи со счетом 4:0, да еще и в гостях, шансы команд в глазах букмекеров существенно изменились. Наполи по-прежнему оставался фаворитом, однако уже далеко не с таким отрывом, как ранее. В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов Милан повторил свой успех, но уже куда скромнее – 1:0. Победу «россонери» принес Бенассер, теперь все решится в Неаполе.